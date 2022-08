Trump deposita ricorso in Florida contro il blitz dell’Fbi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Donald Trump fa causa al governo Usa per il blitz dell’Fbi nella sua abitazione a Mar-a-Lago, avvenuta il 9 agosto scorso, dove sarebbero stati recuperati oltre 300 documenti classificati. Un raid che l’ex presidente definisce “illegale e incostituzionale”: «Stiamo assumendo le misure necessarie per avere indietro i documenti, che sarebbero stati consegnati senza lo spregevole raid. Non smetterò mai di battermi per gli americani». Trumop sottolinea che i suoi avvocati hannno presentato un ricorso al tribunale della Florida «per far valere i miei valori in merito al non necessario» blitz dell’Fbi.

Legali Trump: è frontrunner 2024, politica dietro blitz Fbi



Il blitz dell’Fbi a Mar-a-Lago è stato dettato dalla “politica” e «alla politica non può essere consentito di avere un impatto sulla giustizia. Il presidente Trump è chiaramente il frontrunner per le primarie repubblicane per il 2024 e per le elezioni generali del 2024 nel caso in cui decidesse di candidarsi. Al di là di questo, i suoi endorsement nelle elezioni di metà mandato del 2022 sono stati decisivi per i candidati repubblicani». Lo affermano i legali di Donald Trump nell’azione legale avviata contro il governo americano per chiedere la nomina di uno “special master” per l’esame dei documenti perquisiti dall’Fbi a Mar-a-Lago.

Nyt: Trump aveva 300 documenti classificati a Mar-a-Lago



L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva conservato almeno 300 documenti classificati nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida. Lo rivela il New York Times, secondo cui Trump ha consegnato circa 150 documenti classificati alla National Archives and Records Administration a gennaio, mentre gli altri sono stati consegnati dai rappresentanti dell’ex presidente al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a giugno o sono stati sequestrati durante la perquisizione dell’Fbi nella tenuta di Mar-a-Lago l’8 agosto scorso.

Cosa succede ora

Il Dipartimento di Giustizia si dice consapevole della mozione depositata e sottolinea che risponderà nella sede adeguata. Se giudice Aileen Cannon accetterà la richiesta di Trump di nominare uno special master, il processo di revisione dei documenti sequestrati dall’Fbi a Mar-a-Lago si allungherà rallentando anche l’indagine del governo sulla possibilità che abbia ostruito un’indagine federale. In altri casi di alto profilo legati a Trump sono stati nominati special master, per esempio per l’ex legale Michael Cohen.

La richiesta di Trump di uno special master non è insolita: il consulente terzo - usato anche l’ex legale di Trump Michael Cohen - è di solito un giudice in pensione, che rivede le prove raccolte e determina se sono protette o meno dal privilegio avvocato-cliente. Secondo Cnn quello che non è comune nella richiesta di Trump è il fatto che la mozione è stata presentata dopo due settimane dal blitz dell’Fbi. Questo potrebbe segnalare un disaccordo dietro le quinte fra gli avvocati su come procedere.