Coronavirus, Trump dichiara emergenza nazionale. Lunedì G-7 straordinario in video conferenza La decisione apre le porte alla legislazione speciale che permette di disporre dei fondi federali. Subito disponibili 50 miliardi di dollari dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

(AFP)

2' di lettura

NEW YORK - Donald Trump ha dichiarato l'emergenza nazionale per il coronavirus. Decisione che negli Stati Uniti apre le porte alla legislazione speciale che permette di disporre subito dei fondi federali per combattere la rapida diffusione del virus Covid-19 nel paese. Come previsto dallo Stafford Act, la legge sulle calamità del 1988, che concede alla Federal Emergency Management Agency i poteri speciali: la possibilità di stanziare finanziamenti - Trump ha parlato di 50 miliardi subito disponibili - per gli stati e le città, le 28 agenzie federali e di organizzare dei team di supporto e di rendere accessibili finalmente i test alla popolazione.

G-7 straordinario

Trump ha parlato al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron sulla pandemia e si è detto d'accordo a organizzare lunedì 16 marzo un G-7 straordinario in video conferenza con i principali leader mondiali – gli Stati Uniti hanno la presidenza di turno del G-7 – per coordinare gli sforzi sui trattamenti, la ricerca di un vaccino e rispondere alle conseguenze economiche della pandemia.

Una nazione in ansia

La dichiarazione di emergenza nazionale degli Stati Uniti racconta un'altra realtà rispetto ai messaggi contraddittori lanciati finora dal presidente. Il virus ha già modificato la vita quotidiana delle persone. Da Disneyland alla Corte Suprema, da Wall Street al campionato di basket Nba, dai teatri di Broadway a molte scuole, il Covid-19 ha travolto il normale funzionamento di tanti pezzi di questo paese.

I casi accertati e i test che non ci sono

I casi accertati di coronavirus sono 1.629 – non sono compresi in questo numero gli americani rimpatriati da Cina e Giappone – i morti sono 41, in 47 stati su 50. Ma i positivi potrebbero essere molti di più, stante la difficoltà a far partire la macchina dei test su larga scala sulla popolazione. Come confermato l'altro giorno dal direttore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Anthony Fauci che in un'audizione al Congresso ha parlato di «sistema fallimentare».

Bolsonaro con la mascherina

Nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione che ha portato alla dichiarazione di emergenza di Trump. In una diretta Facebook il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è apparso con la mascherina in viso. Ha annunciato di essersi sottoposto al test per il coronavirus e di attendere i risultati. Qualche media brasiliano e anche la tv Fox, vicina alla Casa Bianca, hanno poco dopo riferito la positività di Bolsonaro, che però ha smentito la notizia.