Trump e il Congresso raggiungono un accordo sul tetto del debito Usa

I tagli automatici al bilancio che nel 2020 avrebbero ridotto la spesa domestica di 55 miliardi e quella della difesa di 71 miliardi non entreranno in vigore. Inoltre la legge che li prevede scadrà nel 2021.



I democratici si sono dovuti accontentare: chiedevano 30 miliardi di spesa in più rispetto ai 320 miliardi dell’accordo per il sistema sanitario, la classe media e il pacchetto di assistenza sanitaria dei veterani, che è passato. Anche i repubblicani hanno fatto un passo indietro pur di arrivare a un compromesso: volevano maggiori tagli di spesa al welfare e hanno dovuto rinunciare a metà dei tagli, che saranno pari a soli 75 miliardi di risparmi.

Le linee guida della manovra da 4.700 miliardi proposta da Trump restano, con i finanziamenti per la Difesa che aumentano meno del 5% previsto: 738 miliardi e non 750 nel 2020 e 741 miliardi nel 2021, ma superano comunque le richieste del Pentagono. Diminuisce, come detto, ma meno, il taglio alla spesa per welfare, istruzione e ambiente chiesto dalla Casa Bianca.

Secondo i termini dell'accordo nei prossimi due anni dunque il tetto di budget per la spesa discrezionale – che è quella vera perché non è legata ad automatismi legislativi come i programmi Medicare, Medicaid o al Social Security - è quella che viene incrementata a 1.37o miliardi di dollari nel 2020 e 1.375 miliardi nel 2021 (dai 1.321 miliardi del 2019).

Il problema del debito pubblico record è rimandato al prossimo futuro. Ma fino alle elezioni è tregua sulla spesa, sulla base di questo accordo, se verrà approvato dal Congresso. Viene allo stesso modo rimandato il problema del costo crescente della spesa pubblica dei prossimi anni per il pagamento delle pensioni e dei programmi sanitari legati all'aumento della popolazione anziana con la generazione dei baby boomers, i nati negli anni Sessanta, che comincia ad andare in pensione.

La cosa più importante dell’accordo tra governo e parlamento è che viene evitato il default americano nel pagamento degli interessi sul debito e per gli stipendi dei dipendenti pubblici che secondo le previsioni del Tesoro sarebbe avvenuto a inizio settembre, quando senza la rimozione del “debt ceiling” non si sarebbe potuto superare il tetto di spesa con il Congresso ancora chiuso per ferie.