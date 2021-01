Biden giura: «Pronti a creare nuove alleanze. Il virus ha ucciso più americani della seconda guerra mondiale. Molto da ricostruire»

19:18 Twitter, profilo Potus da 0 a 2 milioni di follower in pochissimo

Riparte da zero follower il profilo @Potus del Presidente degli Stati Uniti (acronimo di President of the United States) con l'insediamento di Joe Biden. E in pochissimo raggiunge i 2 milioni, con il contatore che avanza di minuto in minuto. Diversamente dalle passate amministrazioni, il nuovo prsidente Usa non eredita i follower del suo predecessore, come accaduto nel passaggio Obama-Trump. La notizia era stata già anticipata da Rob Flaherty, direttore digitale di Biden, a fine dicembre. Twitter non ha spiegato il cambiamento di policy rispetto al 2016, nonostante le perplessità dello staff di Biden sulla perdita dei follower. Gli account dell'attuale presidente e vice presidente Usa hanno questi nomi istituzionali e anch'essi partono da zero follower: sono @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS (quello della Firts lady), @PressSec. Ai follower precedenti verrà chiesto se vogliono continuare a seguire i profili con l'insediamento di Biden. Con la fine del mandato di Trump vengono archiviati i seguenti profili Twitter: @POTUS45, @WhiteHouse45, @VP45, @PressSec45, @FLOTUS45 e @SecondLady45. Caso a parte è il profilo @realdonaldtrump, bloccato da Twitter a tempo indeterminato per “rischi di nuove istigazioni alla violenza”.