Trump verso l’incriminazione, a New York misure di sicurezza straordinarie

Il messaggio è semplice e chiaro: controllatevi e comportatevi bene. Questa città non è il luogo per le vostre rabbie malriposte. Il monito è arrivato dal sindaco di New York, il democratico Eric Adams. Rivolto ai dimostranti pro-Trump che oggi si sono dati appuntamento a Manhattan e dovrebbero radunarsi davanti al tribunale nel quartiere meridionale per protestare contro la storica, prima incriminazione di un ex Presidente, Donald Trump appunto, attesa nel pomeriggio, dalle 14,30 ora americana in avanti.

L’appello del sindaco

Adams ha fatto anche direttamente appello a uno dei leader delle correnti repubblicane più estremiste, la deputata Marjorie Taylor Greene. Che ha subito replicato denunciando le parole del sindaco come una minaccia personale. Greene ha promosso una dimostrazione pacifica assieme al New York Young Republican Club e ad alcuni altri esponenti ultra-conservatori. E finora la tensione è rimasta solo nell'aria. Trump é arrivato fin dalla serata di ieri in città, alla Trump Tower, accolto solo da una manciata di sostenitori. Oggi dovrebbero essere di più, anche se l'intelligence Usa non ha colto indicazioni d’una coordinata e vasta mobilitazione o di rischi di gravi violenze.

I preparativi

Adams e le autorità newyorchesi, memori dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 da parte di seguaci dell’ex presidente, non hanno però lasciato nulla al caso: hanno blindato gli ingressi al tribunale, bloccato strade adiacenti e messo in stato di allerta un mini-esercito di 35.000 agenti di polizia. Adams, in una dichiarazione per rassicurare il pubblico, ne commentare i preparativi ha affermato che «New York è sempre pronta». Trump arriverà inoltre alla corte almeno sulla carta senza troppo spettacolo: scortato dal Secret Service, usando un ingresso secondario, per un'udienza preliminare dove saranno resi noti gli esatti capi d'accusa legati a suoi pagamenti illegali alla pornostar Stormy Daniels.

24 ore a Manhattan

A New York l’ex presidente resterà in realtà per poco tempo, in tutto circa 24 ore. Rientrerà subito in Florida. È qui che ha organizzato la sua principale risposta pubblica: una conferenza stampa per condannare quella che definisce come una persecuzione politica volta a danneggiare la sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024. Per ora la sua popolarità almeno tra i repubblicani appare in crescita, in affanno è semmai il principale rivale interno, il governatore della Florida Ron DeSantis, che sta a sua volta articolando una campagna ultra-conservatrice ma senza il carisma di Trump. Gli effetti di più lunga durata della bufera legale - e di altre potenziali incriminazioni da indagini tuttora in corso - restano tuttavia da verificare.

L’appuntamento in tribunale

La giornata di Trump di sicuro avrà quale momento cruciale il suo arrivo al numero 100 di Centre Street, la sede del tribunale dove ascolterà formalmente i capi d'accusa. La procura distrettuale di Manhattan, guidata da Alvin Bragg, democratico, solleverà oggi il sipario su una trentina di reati di truffa e falsificazione di documenti finanziari per nascondere versamenti da 130.000 dollari a Daniels destinati a comprare il suo silenzio su un affaire con Trump alla vigilia delle elezioni del 2016. Secondo indiscrezioni, almeno uno dovrebbe essere un reato considerato grave, probabilmente violazione di leggi sui finanziamenti elettorali.