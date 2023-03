Trump e i soldi all’ex pornostar: cosa gli succederà se lo arrestano

4' di lettura

Donald Trump potrebbe essere incriminato a New York già questa settimana per aver presumibilmente insabbiato i pagamenti di denaro sporco alla pornostar Stormy Daniels durante la sua campagna presidenziale del 2016, quasi sette anni dopo che il presunto passaggio di denaro. Ma un eventuale processo all’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe eventualmente luogo tra più di un anno, secondo gli esperti legali, e potrebbe coincidere con gli ultimi mesi della campagna presidenziale del 2024, quando Trump cercherà di tornare alla Casa Bianca.

Sarà il primo ex presidente Usa incriminato penalmente?

In un post sui social media di sabato 18 marzo, Trump ha detto che si aspettava di essere arrestato martedì prossimo e ha invitato i suoi followers a protestare, anche se un portavoce ha poi detto che a Trump non è stato notificato alcun arresto in corso. Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha presentato al gran giurì di New York le prove di un pagamento di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels negli ultimi giorni della campagna presidenziale del 2016 in cambio del suo silenzio su una presunta relazione, secondo le fonti. Trump ha negato la relazione e il suo avvocato ha accusato Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, di estorsione. Se venisse incriminato, Trump diventerebbe il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere perseguito penalmente.

Loading...

Il rischio di un processo nel 2024

I sondaggi lo danno in vantaggio su altri potenziali rivali per la nomination repubblicana, tra cui il governatore della Florida Ron DeSantis, che si prevede possa presentare una candidatura alla Casa Bianca. Secondo Karen Friedman Agnifilo, ex assistente procuratore distrettuale capo di Manhattan, un caso penale medio a New York richiede più di un anno per passare dall’accusa al processo, e il caso di Trump è tutt’altro che tipico. Questo solleva la possibilità che Trump debba essere processato nel bel mezzo della campagna presidenziale del 2024, o addirittura dopo il giorno delle elezioni, anche se mettere un presidente eletto o un presidente sotto processo per le accuse di uno Stato significherebbe entrare in acque inesplorate.

Da presidente non potrebbe «graziarsi»

Se eletto, non avrebbe il potere di graziarsi se stesso dalle accuse dello Stato. «È un caso talmente inedito che mi è difficile pronunciarmi», ha detto Agnifilo quando gli è stato chiesto se un giudice potrebbe processare Trump a ridosso delle elezioni. «Penso che sia complicato». L’inchiesta di New York è una delle tante che riguardano Trump: ci sono anche un’indagine sulle interferenze elettorali in Georgia e un paio di indagini federali sul suo ruolo nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 da parte dei suoi sostenitori che cercavano di ribaltare la sconfitta e sulla sua conservazione di documenti riservati dopo aver lasciato la Casa Bianca.

La sfida del caso

All’inizio della sua carriera nel settore immobiliare, come celebrità televisiva e poi in politica, Trump, notoriamente litigioso, si è reso protagonista di contromosse aggressive e tattiche dilatorie quando si è trovato di fronte a sfide legali. L’ex presidente ha accusato Bragg, un democratico eletto, di averlo preso di mira per ottenere vantaggi politici e potrebbe cercare di far cadere le accuse per questo motivo. Probabilmente Trump perseguirebbe anche altre strade, alcune delle quali potrebbero comportare questioni legali spinose che richiedono tempo per essere risolte.