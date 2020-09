Trump e le tasse non pagate, un’arma in più per Biden nello scontro tv Primo confronto di 90 minuti a Cleveland in Ohio. Il presidente in ritardo nei sondaggi attaccherà il rivale democratico meno a suo agio in televisione dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

(REUTERS)

NEW YORK - La battuta migliore sulle tasse non pagate da Donald Trump per anni è del «pericoloso leader della sinistra radicale» Bernie Sanders: «Trump ama il socialismo aziendale per sé e lascia l'aspro capitalismo per tutti gli altri». L'imbarazzo nell'entourage presidenziale è palpabile a 35 giorni dal voto e alla vigilia del primo dei tre faccia a faccia televisivi con il rivale Joe Biden.

In un tweet il tycoon prova a salire sugli specchi: «I media fake news, proprio come nel periodo elettorale del 2016, sollevano contro di me la questione delle tasse e ogni sorta di assurdità. Ho pagato molti milioni di dollari di tasse. Ma avevo il diritto come chiunque altro, all'ammortamento e ai crediti fiscali». Il New York Times ha avuto accesso ai dati di 16 dichiarazioni dei redditi presentate da Trump, il fisco americano nel periodo 2001-2017. Dall'inchiesta emerge che il miliardario presidente ha pagato appena 750 dollari di imposte federali sul reddito nel 2016 e nel 2017, i primi due anni della sua presidenza. E per almeno dieci degli ultimi 15 anni ha pagato zero tasse, grazie alle perdite riportate nelle dichiarazioni fiscali della sua fondazione, la Trump Organization. Perdite che hanno permesso a Trump di abbassare l'imponibile, e in alcuni anni addirittura di arrivare fino allo zero.

Sempre secondo la ricostruzione del Nyt, le finanze personali del presidente americano sarebbero sotto stress, con centinaia di milioni di debiti legati in gran parte alla gestione della Trump Organization, l'impero di famiglia. Trump ha 421 milioni di debiti da rimborsare alle banche entro quattro anni. Il tycoon inoltre ha ottenuto un rimborso fiscale all'Irs di circa 73 milioni di dollari per le imposte sui redditi pagate per i redditi dal 2005 al 2008 più gli interessi. Un rimborso che il fisco americano sospetta abbia ottenuto gonfiando le perdite. Un contenzioso quello dell’Irs che se dovesse vedere Trump perdente potrebbe costargli oltre 100 milioni di dollari.

L'inchiesta del Nyt ha rilevato che mentre Trump dichiarava perdite continuava però a mantenere uno stile di vita da miliardario, deducendo le tasse su quelle che potrebbero essere considerate spese personali, o dichiarando come spese aziendali gli investimenti sulle sue proprietà immobiliari o i viaggi personali con l'aereo privato. Solo per pagare l'acconciatore del programma televisivo “The Apprentice” che lo ha lanciato come conduttore, il tycoon ha dichiarato al fisco americano una spesa oltre 70mila dollari. Per ridurre la tassazione di famiglia Trump ha anche dichiarato 747.622 dollari di “spese di consulenza” a favore della figlia Ivanka Trump per il suo lavoro nella fondazione di famiglia. Oltre 315 milioni di dollari di perdite riguardano le spese per i campi di golf di Trump e 55 milioni per le perdite dei suoi hotel di Washington.

Sui social network il giorno dopo sono stati migliaia i commenti ironici sui dettagli delle dichiarazioni dei redditi del presidente americano. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi quarant'anni con tutti i precedenti presidenti americani, Trump si è sempre rifiutato di rendere pubblici i dati delle sue dichiarazioni fiscali.

Il team elettorale di Biden ha postato in video di 30 secondi in cui paragona le tasse pagate da Trump alle somme pagate in media da tre categorie di essential workers, mostrando i loro visi: «Gli insegnanti hanno pagato 7.239 dollari. I vigili del fuoco 5.283. Gli infermieri 10.216. Donald Trump ha pagato 750 dollari».