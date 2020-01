Trump e Ue accomunati da un insolito destino: politica estera cercasi

(Afp)

La decisione del presidente Trump di uccidere Qassem Suleimani ha “scrollato” (secondo Judy Dempsey) le leadership europee e le loro opinioni pubbliche.

La discussione che ne è seguita, però, ha riguardato la legittimità o la necessità di quella decisione, non già perché quest’ultima non avesse una giustificazione strategica. Di questo occorre invece discutere. Il mio argomento è che non l’ha avuta, non solo per le caratteristiche personali del presidente americano ma soprattutto per le difficoltà politiche degli Stati Uniti (Usa). Una difficoltà preoccupante se si considera, a sua volta, l’impossibilità dell’Unione europea (Ue) a esercitare un ruolo internazionale. Mi spiego.

Gli Usa sono stati la potenza egemone del secondo dopo guerra. La loro egemonia è stata sostenuta da un consenso interno per un sistema internazionale retto da organizzazioni multilaterali (il cosiddetto liberal international order). A partire dall’invasione dell’Iraq (2003), però, gli Usa non sono stati più capaci di esercitare quella egemonia, per i cambiamenti intervenuti internazionalmente ma anche per la disintegrazione del consenso bipartisan interno. Paradossalmente, quei cambiamenti avvennero dopo la fine della Guerra Fredda (1989-1991), una fine che aveva reso possibile l’esercizio dell’egemonia americana a livello globale.

Negli anni Novanta del secolo scorso, infatti, gli Usa erano divenuti la “nazione indispensabile” (per dirla con Madeleine Albright) per risolvere tutti i problemi internazionali, dalla crisi finanziaria dei Paesi dell'est asiatico alla disintegrazione etnico-religiosa della Jugoslavia. In quegli anni, Charles Krauthammer parlò di un Momento Unipolare, Frank Fukuyama della Fine della Storia. Tuttavia, proprio in quello stesso decennio, emersero divisioni profonde nella politica americana, con l’elezione (non maggioritaria) di Bill Clinton nel 1992, il tentativo di impeachment ai suoi danni (non riuscito) tra il 1998-1999 e quindi la contestata elezione di George W. Bush nel 2000. Divisi all’interno e illusi dalla propria potenza, gli Usa non si accorsero di ciò che avveniva all’esterno. Come la crescita del nazionalismo russo, incentivato anche dall’estensione a oriente della Nato.

Oppure la crescita del potere della Cina o ancora la nascita di un fondamentalismo islamico in Medio Oriente con proiezioni militanti nei Paesi occidentali. L’attacco dell’11 settembre, per le sue proporzioni e conseguenze, fu un dramma materiale ma anche psicologico. La reazione della presidenza di George W. Bush (2001-2008) assomigliò a quella (per dirla con Fareed Zakaria) di “un leone ferito che non sa perché è stato attaccato”.