Trump in fabbrica senza mascherina scioglie la task force sul virus Visita un impianto Honeywell che produce la mascherina N95, non la indossa e accelera sulla fase due: «Dobbiamo riaprire presto», ha detto, anche a costo di più morti. di Marco Valsania

NEW YORK - Donald Trump ha deciso di smobilitare la task force sul coronavirus, un processo che potrebbe essere completato entro fine mese. E l'annuncio è arrivato mentre il Presidente ha rotto gli indugi e il lockdown personale alla Casa Bianca con il suo primo viaggio nel cuore del Paese. Meta: uno degli stati tra i più contesi nelle prossime elezioni di novembre, l'Arizona. Qui ha visitato un impianto di Honeywell riconfigurato per produrre mascherine mediche N95, quelle più efficaci e rare anche tra il personale sanitario, per la lotta al virus. Ma lui, a differenza di quanto anticipato dai suoi collaboratori, non l'ha indossata, non perché non ce ne fossero ma per scelta.



Niente mascherina per il presidente

I dipendenti della fabbrica, che produce sulla base di una commessa del Pentagono da 27,4 milioni di dollari, erano tutti con la maschera e cartelli affissi all'interno dell'impianto richiedevano esplicitamente di indossarla. La Casa Bianca ha fatto sapere che Trump è stato esonerato da Honeywell dall'obbligo della mascherina. Il presidente ha ringraziato i lavoratori, 150 in tre turni, perchè sfornano «mascherine fatte alla perfezione», e con una ormai tradizionale virata nazionalista ha precisato: «non come quelle che arrivano da altri Paesi»



Gli Stati Uniti sono stati scottati da scarsi controlli su test e materiale medico, che i critici hanno tuttavia attribuito in buona parte all'inadeguato coordinamento nazionale e a scarsi controlli di qualità. Un effetto di drastici tagli e ridimensionamento: le agenzie federali per la sanità pubblica sono state negli ultimi anni, anche prima di Trump ma con maggior forza sotto la sua amministrazione, soggette a drastici tagli e ridimensionamenti.



Un viaggio politico

Il gesto del presidente, viaggio men che indispensabile e niente mascherina, ha denotato un chiaro messaggio politico più che di salute pubblica: il virus appare oggi nello specchietto retrovisore della Casa Bianca. Trump ha indicato che la task force sanitaria sarà sostituita da una nuova forma di commissione speciale, dedicata alla sicurezza e riapertura del Paese e della sua economia, che la Casa Bianca riconosce dietro le quinte di considerare tuttora la carta vincente per le urne. «Guardiamo alla Fase 2 e ad altre fasi» ha detto Trump - pur aggiungendo che il coordinatore della risposta al virus, Deborah Birx, e altri esperti di sanità pubblica manterranno un ruolo attivo. Gli incontri e i briefing della task force sul virus si sono già diradati negli ultimi giorni pur senza comunicazioni formali.



Vittime in aumento e scarsità alimentare

La decisione preannunciata da Trump sul futuro della task force ha sollevato polemiche. La pandemia rimane grave: ai numeri in miglioramento di New York si affiancano contagi sempre piùv gravi in altri stati, spesso quali e nel centro del Paese. Focolai drammatici sono emersi in impianti di macellazione, in prigioni e case di cura, in riserve indiane quali quella dei Navajo e degli Hopi. Le infezioni negli impianti di macellazione stanno paralizzando anche l'economia, in particolare le forniture alimentari di carne: la catena di fast food Wendy's ha esaurito gli hamburger in un locale su cinque su scala nazionale.

Il totale delle vittime è salito sopra quota 70.000 con oltre un 1,1 milioni di malati diagnosticati, probabilmente cifre sottostimate. L'aumento è almeno di 25.000 nuovi malati al giorno, un tasso di crescita tra i 2% e il 4%, con oltre mille vittime quotidiane ormai da oltre un mese (2333nelle ultime 24 ore). I modelli epidemiologici prevedono accelerazioni, con le parziali riaperture di alcuni stati spesso considerate troppo affrettate, con forse 134.000 vittime entro agosto, e centinaia di migliaia di nuovi infetti.