Trump fonda l’esercito per le «guerre spaziali» Obiettivo: proteggere gli asset Usa in orbita, in primis i satelliti. L’idea? Già proposta nel 2000 da una commissione presieduta da Rumsfeld. Intanto la spesa militare Usa sale a 738 miliardi di dollari

A due giorni dal voto favorevole della Camera sull’impeachment, il presidente americano Donald Trump fa parlare di sé per una nuova iniziativa: ha istituito un corpo militare speciale, dedicato alle guerre nello spazio. La Space force, questo il nome, è la prima forza militare istituita negli Stati Uniti negli ultimi 72 anni; farà capo alla Us Air Force (che è la più recente, fondata nel 1947) e conterà circa 16.000 persone tra militari e civili.

Uno dei temi chiave è quello dei fondi, anche perché l’annuncio è stato fatto in occasione della cerimonia di firma del National Defense Authorization Act per l’anno fiscale 2020: per il primo anno la Space force riceverà un finanziamento di 40 milioni di dollari, una cifra ridotta rispetto ai 738 miliardi di dollari di spesa militare stanziati per il 2020, di cui 635miliardi sono assegnati al Pentagono.



Qual è il ruolo della nuova Space force

Il progetto della Space force si innesta su quello dello Us Space Command, altrimenti detto Spacecom, creato lo scorso agosto per gestire le operazioni americane nello spazio. Non bisogna immaginarsi, però, storm troopers o navicelle spaziali da guerra. Il ruolo di questa forza militare, infatti, sarà quello di proteggere gli asset degli Usa nello spazio. In primis le centinaia di satelliti che vengono utilizzati per le telecomunicazioni oppure per la sorveglianza. Contribuendo a ridurre le minacce alla sicurezza nazionale a stelle e strisce.

Lo stesso Trump ha descritto la nuova forza militare come un «deterrente alle aggressioni. Tra le gravi minacce alla nostra sicurezza nazionale - ha detto il presidente -, la superiorità americana nello spazio è assolutamente vitale. Noi siamo i leader, ma non lo siamo ancora abbastanza». La mente corre subito alle potenze “rivali”: la Russia, che proprio 50 anni fa perse il testa a testa nella corsa allo spazio con lo sbarco sulla Luna, e la Cina.