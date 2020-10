Trump, giallo e polemiche sulle condizioni di salute e sul contagio Dichiarazioni contrastanti da medici e amministrazione. Il contagio si allarga tra i repubblicani che potrebbero perdere la maggioranza al Senato di Marco Valsania

Coronavirus, Trump in video da ospedale: "Sto meglio, torno presto"

Dichiarazioni contrastanti da medici e amministrazione. Il contagio si allarga tra i repubblicani che potrebbero perdere la maggioranza al Senato

4' di lettura

NEW YORK – Donald Trump cerca di rassicurare sul suo stato di salute e la sua leadership, con un video dalla sua stanza-ufficio in ospedale. Ma la Casa Bianca è preda di messaggi contradditori sulle condizioni del Presidente, ancora considerato “a rischio” almeno per le prossime 48 ore. E il Presidente non è la sola preoccupazione dei repubblicani: il partito è scosso dall'allargarsi a macchia d’olio del contagio da coronavirus nei suoi ranghi, che mette a rischio la maggioranza al Senato.

Il video di Trump

«Non sono stato molto bene ma ora sto meglio», ha dichiarato Trump in un video su Twitter di quattro minuti dall'ospedale militare Walter Reed dove è ricoverato da venerdì per aver contratto il Covid-19. «Credo che tornerò presto per finire la campagna elettorale», ha aggiunto. Ma ha ammesso che i prossimi giorni saranno il “vero test”. Trump è comparso seduto a una scrivania e in giacca, ma provato e il suo discorso è parso a volte confuso.

Nella serata di domenica i comunicati ufficiali hanno ribadito che il presidente sta bene, e potrebbe anche essere dimesso già lunedì.

Medico contro capo di staff

Nelle ore precedenti il giallo sulla sua salute era esploso con forza per le dichiarazioni contrastanti nel giro di pochi minuti del medico presidenziale e del capo di staff della Casa Bianca. Il medico, Sean Conley, aveva assicurato che Trump «sta migliorando» e che non riceveva al momento ossigeno, pur rifiutando di fornire maggiori dettagli. Meadows aveva invece fatto sapere che le condizioni di Trump erano diventate «molto preoccupanti» venerdì, prima del ricovero, con febbre e difficoltà che avevano costretto alla somministrazione di ossigeno, e che i prossimi due giorni saranno cruciali. In seguito, correggendo ancora il tiro, ha espresso cauto ottimismo ma aggiunto che Trump non è «fuori pericolo». Esperti ritengono che potrebbero in realtà occorrere almeno sette giorni per una prognosi. Il presidente ha ricevuto due farmaci sperimentali, un coktail di anticorpi della Regeneron e l'antivirale Remdesivir, quest'ultimo un corso di terapia che durerà cinque giorni.

Il giallo del contagio

Un giallo è inoltre esploso sulla cronologia della diagnosi. Coney ha indicato che Trump sarebbe risultato infetto 72 ore prima di sabato, vale a dire mercoledì mattina. Il presidente ha invece comunicato la positività solo 37 ore più tardi, giovedì notte. Abbastanza da sollevare accuse di insabbiamento e atteggiamenti irresponsabili alla Casa Bianca, che potrebbero aver aumentato i rischi di contagio. Mercoledì sera Trump ha partecipato a un comizio in Minnesota e giovedì sera a una raccolta fonda in New Jersey, senza mascherine e precauzioni. In seguito il medico ha detto di essersi espresso male.