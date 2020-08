La Convention Repubblicana designa Trump per un secondo mandato. Lui si gioca tutto su vaccini e cure per il Covid Primo giorno della convention repubblicana virtuale che sarà un One man show con la famiglia Trump e i suoi sostenitori. Tranne la sorella che lo stronca: è senza principi dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Il coronavirus negli Stati Uniti nel prossimo mese con molta probabilità porterà al raggiungimento di nuovi primati negativi per la prima potenza mondiale. Il superamento dei 200mila morti e dei 6 milioni di casi accertati. Il presidente Donald Trump, in ritardo nei sondaggi a poche ore dall’inizio della convention repubblicana virtuale che lo ha designato per un secondo mandato, ha scelto il palco della sala stampa della Casa Bianca per tentare di rilanciare la sua leadership, appannata dalla malandata e contraddittoria della pandemia da parte del suo governo. Trump sa che si gioca la rielezione sul Covid -19 e sulla crisi economia che ha generato: 50 milioni di persone che hanno chiesto finora i sussidi di disoccupazione, 10 milioni di americani che con il lavoro hanno perso anche la assicurazione per la copertura sanitaria. Con i nuovi aiuti federali incagliati nei negoziati tra i due partiti al Senato e la vita quotidiana di tanti americani senza lavoro sempre più difficile.

Sul coronavirus si gioca la rielezione

Trump gioca la carta dei vaccini e delle cure sperimentali che in questa fase diventa un’arma politica per vincere le elezioni. Con quello che ha definito pomposamente un “annuncio storico”, il presidente ha comunicato ieri in una conferenza stampa straordinaria (non prevista) dalla Casa Bianca che la Food and Drug Admnistration (Fda), l'agenzia che vigila sulla sicurezza dei farmaci alimentari, ha concesso un'autorizzazione all'uso di emergenza del “plasma” per curare i malati di Covid-19. «E' una terapia potente che trasmette i forti anticorpi delle persone guarite a quelle malate e ha un incredibile tasso di successo», ha spiegato, lanciando poi un appello alle persone guarite a donare il loro plasma. Primo effetto dell’annuncio di Trump è stato il rialzo dei mercati finanziari.

Le perplessità degli scienziati

Da marzo negli Usa sono già stati trattati in via sperimentale con questa terapia circa 70mila pazienti. L’accelerazione dei Trump sull’uso del plasma è arrivata nonostante le perplessità degli scienziati, tra cui anche Anthony Fauci, il prudente direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e membro della task force della Casa Bianca, secondo cui i dati raccolti finora sulle cure con il plasma sono troppo deboli. L’altra carta che sta cercando di giocare Trump riguarda un vaccino. Secondo il Financial Times sta valutando la possibilità di aggirare i normali standard normativi americani per accelerare l'iter del vaccino sperimentale contro il Covid-19 sviluppato dall'Università di Oxford con AstraZeneca, sulla base solo dei risultati di uno studio britannico, per poterlo utilizzare prima delle elezioni del 3 novembre. Il piano prevederebbe che la Fda conceda ad ottobre “l'autorizzazione all'uso di emergenza” del vaccino AstraZeneca.

La convention repubblicana

Oggi Trump volerà a Charlotte, in North Carolina, con il vicepresidente Mike Pence per aprire la quattro giorni di convention virtuale dei repubblicani. Sarà una celebrazione da reality show dell’ex conduttore televisivo diventato presidente, con i suoi familiari e tutti i suoi sostenitori nel partito. A pochi giorni dall’arresto di Steve Bannon, l’ex stratega della campagna elettorale di Trump nel 2016 (poi rilasciato su cauzione milionaria) accusato di aver fatto la cresta su 20 milioni di donazioni per realizzare il muro con il Messico attraverso false fatture intestate a una sua onlus per oltre un milione di dollari.