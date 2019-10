Trump, giovedì si vota sull’impeachment. La replica: «Processo non autorizzato» La speaker Pelosi scrive che la Camera giovedì 30 novembre si esprimerà sull’indagine riguardante l’amministrazione. Dura la replica della Casa Bianca dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Giovedì la Camera voterà per autorizzare l’impeachment di Trump (Afp)

La Camera dei deputati voterà giovedì per formalizzare le procedure di impeachment contro il presidente Donald Trump sull’Ucrainagate per la prossima fase dell’indagine. Il «sì» è scontato. Lo hanno annunciato i democratici, spiegando che la mossa «assicurerà trasparenza e fornirà una strada chiara per andare avanti». La risoluzione che verrà approvata giovedì stabilisce le procedure per le udienze. Sarà il primo voto della Camera in seduta plenaria sull'indagine di impeachment da quando è iniziata un mese fa.

La lettera di Pelosi

«Stiamo prendendo questa misura – ha scritto in una nota la speaker della Camera, Nancy Pelosi, terza carica dello Stato - per eliminare ogni dubbio sul fatto che l’amministrazione Trump possa trattenere i documenti, bloccare la testimonianza di testimoni, ignorare mandati puntualmente autorizzati o continuare a ostruire la Camera», ha scritto.

La Casa Bianca ha condannato la decisione della Camera a guida democratica, definendo l’inchiesta sull'impeachment del tutto priva di fondamento e illegittima. Il voto dei democratici renderà più complessa la strategia della Casa Bianca che finora ha sempre resistito alle richieste dei deputati per la diffusione di documenti o per le testimonianze. L’ultima poche ore fa, con Charles Kupperman, l’ex vice del Consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, che non ha ottemperato ad

un mandato della Camera e non si è presentato per la testimonianza a porte chiuse nell'indagine di impeachment contro il presidente.

La prova dell’«ostruzione»

«Un’ulteriore priva dell’ostruzione della giustizia da parte della Casa Bianca», ha commentato Adam Schiff, presidente della commissione intelligence della Camera che sovrintende all’indagine. Venerdì Kupperman aveva chiesto ad un giudice se doveva rispettare il mandato, dato che la Casa Bianca considera l’indagine illegittima. Il suo avvocato ha spiegato che Kupperman è stretto tra le richieste opposte del potere legislativo ed esecutivo e che quindi deve esprimersi un tribunale prima che il suo cliente deponga. Intanto sono in corso trattative per una testimonianza di Bolton. L'inchiesta della Camera sull'impeachment di Trump ha avuto inizio il 24 settembre, dopo le rivelazioni di un whistleblower dei servizi segreti sulle pressioni fatte da Trump durante una telefonata al presidente dell’Ucraina per indagare contro il figlio del candidato democratico John Biden.

Il «favore» chiesto a telefono

La telefonata a «Devi farmi questo favore», chiede Donald Trump al leader ucraino Voldymyr Zelensky, nella telefonata che ha portato all’avvio della procedura di impeachment. Il favore è quello di collaborare con il segretario alla Giustizia William Barr e con l’avvocato personale Rudy Giuliani per investigare sulla società ucraina che ha nel board Hunter Biden, e cercare prove da ritorcere contro il suo avversario politico. Per otto volte Trump chiede a Zelensky di indagare per corruzione la società dove lavora il figlio di Biden. La telefonata è del 25 luglio. È venuta in luce perché profila la violazione delle leggi di finanziamento elettorale. L’uso della cosa pubblica per interessi personali da parte del tycoon abituato - com'è emerso dal Rapporto Mueller sul Russiagate - al gioco sporco durante le elezioni per conquistare consensi. Lo aveva già fatto con Hillary Clinton con le email rubate prima del voto del 2016. Questa volta però lo ha fatto da presidente degli Stati Uniti e non da privato cittadino. Per questo motivo i deputati democratici hanno deciso di avviare la procedura di messa in stato di accusa per abuso di potere e violazione della Costituzione.

Una richiesta particolare

Trump chiede al presidente ucraino di lavorare assieme al suo avvocato Giuliani che in questa storia ha un ruolo centrale perché non ha nessun compito ufficiale nell'amministrazione americana e avrebbe manipolato le relazioni diplomatiche con l'Ucraina bypassando l'ambasciatrice americana a Kiev, rimosso per la sua ritrosia. A fine agosto, per questa presunta violazione delle leggi elettorali, gli agenti dell'intelligence Usa hanno presentato un dossier con la trascrizione della telefonata al Dipartimento di Giustizia. L'ispettore generale del ministero ha concluso che la condotta di Trump non ha profili di natura penale, non configurerebbe dunque reati. Conclusione diversa rispetto a quella alla quale sono pervenuti i democratici che hanno avviato la messa in stato di accusa. Nancy Pelosi nel giorno in cui aveva annunciato l'avvio della procedura aveva parlato da Capitol Hill, sede del parlamento, le bandiere americane sullo sfondo, l'espressione dura, le parole scandite. «Nessuno in questo paese può essere al di sopra della legge. Il presidente ha avuto un comportamento che minaccia l'integrità delle nostre elezioni, la dignità del ruolo che ricopre e la nostra sicurezza nazionale».