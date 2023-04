Trump, incriminato, denuncia i democratici: portano il Paese “all’inferno”

Bragg

In questo contesto cospirativo, i reati finanziari diventano più gravi perchè sarebbero a copertura di un sostegno illegale alla campagna elettorale, ha spiegato Bragg in una conferenza stampa successiva. Andrebbero a violare leggi sulle elezioni sia statali che federali. “Trump ha commesso quelli che sono sempre reati a New York, non importa chi tu sia. Non possiamo normalizzare una seria condotta criminale e non lo faremo”, ha detto.

La giornata di Trump

Nella saga di Donald Trump, e per il Paese, quella di ieri è stata una giornata storica. E' arrivato in un convoglio di auto, poco prima dell'1,30 ora locale, scortato dal Secret Service come si addice a un ex Presidente. Ma il resto è stata storia senza precedenti: è entrato nel Manhattan Criminal Court Building per diventare il primo ex Commander in Chief degli Stati Uniti ad essere incriminato. Segno dell'evento straordinario, sono scattate eccezioni alle normali procedure: stato formale d'arresto ma niente manette, foto segnaletica, o cella in attesa dell'inizio dell'udienza preliminare. Dove, al riparo da telecamere escluse dall'aula dal giudice Juan Merchan, nel pomeriggio sono stati annunciati i capi d'accusa, stando alle anticipazioni oltre una ventina di reati di truffa tra i quali alcuni gravi. E dove lui si è dichiarato innocente di ogni addebito.

Un caso che sarà lungo

Il caso è solo agli inizi e potrebbe trasformarsi in una lunga e complessa saga. Le incognite politiche e non solo giudiziarie sono aggravate dalla nuova candidatura di Trump, a 76 anni, alla Casa Bianca per il 2024, che può perseguire anche sotto accusa o da condannato.La portavoce del Presidente Joe Biden, Karin Jean-Pierre, ha cercato di minimizzare la rilevanza di Trump. “La nostra attenzione è rivolta agli americani”, ha detto.

Le dimostrazioni

La continua presenza dell'ex Presidente sulla scena pubblica americana, e presa sull'immaginario collettivo, è stata però in evidenza fuori dal tribunale. In un vicino parco, Collect Pond Park, designato per le proteste centinaia di dimostranti, a favore e contro Trump, si sono confrontati a distanza per ore. Tra grida e cartelli contrapposti: Trump o morte e Il Covid è una menzogna da una parte; Fascisti, Nessuno è al di sopra della legge e Grazie Alvin dall'altra (Alvin Bragg, il procuratore distrettuale di Manhattan. Cordoni di agenti hanno tenuto separati i gruppi in un clima di alta tensione e straordinarie misure di sicurezza, compresi elicotteri che hanno sorvolato costantemente l'area, per scongiurare disordini e violenze.

Marjorie Taylor Greene

Protagonista eccellente tra i fedeli di Trump: la deputata repubblicana estremista della Georgia Marjorie Taylor Greene, giunta a Manhattan per guidare le proteste, ha denunciato con un megafono l'incriminazione come una “macchia per la nostra Repubblica”, una “interferenza elettorale” organizzata dagli avversari democratici apostrofati come “comunisti” e “falliti”. E ha snocciolato slogan dalla lotta contro il diritto d'aborto alle frontiere sicure fino ad accusare l'attuale Presidente Joe Biden di portare il Paese verso la Terza Guerra Mondiale – un riferimento indiretto al sostegno dell'amministrazione all'Ucraina contro l'invasione russa. Greene ha poi lasciato rapidamente la manifestazione, apparentemente turbata dai fischi dei manifestanti anti-Trump.