Trump indagato per l'assalto a Capitol Hill

L’ex presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di aver ricevuto una lettera che lo informa di essere indagato dal Dipartimento di Giustizia sulle sommosse per annullare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, avvenute a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Potrebbe quindi presto essere incriminato dai pubblici ministeri federali.

Trump ha fatto l’affermazione in un post sulla sua piattaforma social Truth, dicendo di aver ricevuto la lettera di destinazione mentre era domenica sera con la sua famiglia. Questo genere di comunicazione può precedere un atto d’accusa e viene utilizzata per avvisare le persone che i pubblici ministeri hanno prove che le collegano a un crimine; Trump ne ha ricevuta una prima di essere accusato il mese scorso in un’indagine separata sulla cattiva gestione di documenti riservati. Un portavoce del consigliere speciale Jack Smith, il cui ufficio sta conducendo le indagini, ha rifiutato di commentare.

I pubblici ministeri stanno indagando sui tentativi di Trump e dei suoi alleati di bloccare il trasferimento del potere all'attuale presidente Joe Biden.

Trump, che è il favorito per la nomination repubblicana, dovrebbe recarsi in Iowa martedì, dove ha in programma un evento con il conduttore di Fox News Sean Hannity.

I pubblici ministeri in Georgia stanno conducendo un’indagine separata sugli sforzi di Trump per revocare la legge elettorale in quello stato, con il principale procuratore della contea di Fulton che ha segnalato che si aspetta di annunciare le decisioni dell'accusa nelle prossime settimane.