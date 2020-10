Trump: «Io e Melania positivi al Covid. Insieme ce la faremo». Stop alla campagna elettorale. Giù petrolio e futures Usa

Giù petrolio e futures

Immediata la reazione dei mercati. Il petrolio, già debole nei giorni scorsi, scivola di un altro 2% mentre i future della Borsa americana virano in negativo. Il Dow Jones perde l'1,4%, il Nasdaq cede il 2% e lo S&P 500 l'1,5%. Sale anche in maniera significativa l’indice Vix della volatilità.

Gestione Covid sotto accusa

La gestione del Covid è uno dei punti più controversi della presidenza Trump (in alto un tweet della reporter di Cnn che mostra il comunicato stampa della Casa Bianca con il certificato del medico che ha fatto il test al presidente e alla moglie ndr).



Gli Stati Uniti sono stati di gran lunga il Paese più colpito del mondo, con oltre 7 milioni di casi accertati e 208mila morti. Più di un quinto delle vittime globali è americano. Ci sono nove stati che attualmente registrano i più alti livelli di ospedalizzazione dallo scorso maggio: Arkansas, Missouri, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah, West Virginia, Wisconsin e Wyoming.



Joe Biden, anche nel recente dibattito televisivo, ha attaccato Trump su questo, accusandolo di aver sottovalutato la pandemia e di essere intervenuto tardivamente per arginarla.

Spostamenti e contatti del presidente



Hope Hicks aveva viaggiato con Trump e Melania e altri familiari del presidente a Cleveland per il dibattito tv con Joe Biden e poi mercoledì in Minnesota per il comizio elettorale: tutti spostamenti compiuti insieme sull'Air Force One o sull'elicottero dei Marines, dove non c'è spazio per il distanziamento sociale. Dopo la diagnosi di positività della Hicks, Trump ha continuato a viaggiare, ieri primo ottobre è stato nel New Jersey a un appuntamento con donatori. Proprio ieri, mentre Hicks faceva il tampone, Trump stava dando l'intervista alla Fox. «Sapete che ho trascorso molto tempo insieme a Hope (Hicks), e lo sa anche la first lady», ha detto Trump subito dopo aver eseguito in serata il suo test e prima di conoscerne l'esito. Ora il problema riguarda anche molti altri collaboratori e familiari del presidente che hanno viaggiato con lui o sono stati in stretto contatto con lui in questi giorni.