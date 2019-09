Trump, Johnson e Salvini: l’autunno nero dei populisti I cosiddetti sovranisti sembravano sulla cresta dell’onda in tutta Europa, e oltre, dalla presidenza Trump alle leadership di Salvini e Johnson. Ora stanno subendo una battuta d’arresto, ma potrebbero tornare presto alla ribalta di Alberto Magnani

Cartelli e slogan contro Salvini: "Cosenza non si Lega"

4' di lettura

Quando si è insediato come primo ministro, il 25 luglio 2019, Boris Johnson ha sfidato apertamente i suoi detrattori: «I critici si sbagliano. Gli scettici, i pessimisti, i malintenzionati... Si sbaglieranno ancora». Tre mesi dopo, c’è chi potrebbe obiettare il contrario. Nell’arco di poche settimane Johnson ha perso la sua maggioranza parlamentare , subìto dimissioni nel suo gabinetto di governo (incluso il fratello Jo) e incassato una serie di sconfitte che fanno già impallidire il calvario dell’ex numero uno di Downing Street Theresa May. L’ultima, la più drastica, ha visto la Corte suprema bocciare come «illecita» la scelta di sospendere l’attività del Parlamento per cinque settimane. Johnson non sta vivendo una delle sue fasi migliori. La consolazione (per lui) è che non è l’unico, nell’ondata di leader sovranisti che sembravano aver monopolizzato lo scacchiere internazionale solo alcuni mesi fa.

LEGGI/Johnson, cosa succederà dopo la sentenza-bomba

Matteo Salvini è finito fuori dal suo stesso governo dopo aver staccato la spina alla maggioranza con i Cinque stelle. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è nel mirino di una procedura di impeachment per le sue pressioni su leader ucraino Zelensky. Jair Bolsonaro si sta attirando gli strali della comunità internazionale per la sua completa assenza di tatto sull’Amazzonia, il «polmone verde» del Sud America che il presidente brasiliano rifiuta di sottoporre a qualsiasi misura di controllo ambientale. «L’internazionale populista» in ascesa a destra sembra vacillare sotto i colpi dei suoi stessi eccessi retorici, o di incidenti diplomatici capaci di pregiudicarne la tenuta.

Lo scontro tra retorica e istituzioni

Le tre crisi principali, quelle di Trump, Johnson e Salvini, sono accomunate dalla dinamica, oltre che dai tempi. Tutti e tre sono andati a scontrarsi in maniera diversa con i limiti istituzionali al proprio potere, creando incidenti capaci di compromettere la posizione guadagnata nei rispettivi scenari politici. I giudici britannici hanno rilevato l’illegitimità di una misura , la sospensione del Parlamento, che era stata imposta da Johnson come atto di forza rispetto alla Camera dei Comuni. Lo scoop della stampa statunitense ha fatto emergere le pressioni di Trump su un leader straniero per inquinare, di fatto, il regolare corso della campagna elettorale del suo possibile avversario Joe Biden. In Italia Salvini ha agito da solo, dichiarando la crisi del governo che aveva guidato nei fatti per oltre un anno.

LEGGI/Crisi di governo, perché Salvini ha deciso lo strappo