Trump a Kenosha in Wisconsin per portare «legge e ordine» dopo gli scontri Il presidente risale nei sondaggi sul rivale Joe Biden. La campagna sulla sicurezza mette in secondo piano il coronavirus nonostante i 6 milioni di casi dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Donald Trump visita la polizia di Kenosha in Wisconsin. Un poliziotto della città ha sparato sette colpi di pistola alla schiena a Jacob Blake il 23 agosto mentre saliva in auto, con i tre figli piccoli seduti dietro. (Afp)

NEW YORK - «Nelle nostre città abbiamo bisogno di ordine. C’è una guerra in corso contro la polizia. I democratici sono in mano alla sinistra radicale e i loro sindaci si rifiutano di mettere i manifestanti in carcere. Per questo sono pronto a schierare la Guardia Nazionale». Donald Trump rilancia il suo messaggio di “Legge e Ordine” da Kenosha, la città del Wisconsin, al centro delle proteste degli ultimi giorni, dopo il ferimento di Jacob Blake, colpito con sette colpi sparati alla schiena da un poliziotto mentre saliva in auto, con i tre figli piccoli seduti dietro.

E dove due giorni dopo un diciassettenne bianco, Kyle Rittenhouse, supporter di Trump e membro di una milizia armata, ha sparato con un fucile semi-automatico uccidendo due ragazzi bianchi che manifestavano in un corteo anti-razzista. I giornali locali hanno rivelato che Rittenhouse è stato rilasciato dalla polizia di Kenosha, nonostante i due morti. Solo qualche ora dopo l’episodio è stato arrestato dalle forze dell’ordine nella sua città in Illinois. La tensione è alle stelle. Così come la paura nella popolazione.

Sabato scorso a Portland, in Oregon, teatro di proteste popolari da tre mesi, Aaron Jay Danielson, 39 anni, sostenitore di Trump, anche lui parte di una milizia volontaria armata, i Patriot Prayer, è stato ucciso negli scontri con un gruppo di manifestanti vicini al movimento Black Lives Matter. A Los Angeles lunedì sera un altro afroamericano è stato ucciso dalla polizia: Dijon Kizzee, 29 anni, in sella alla sua bici è scappato a un controllo. Sarebbe stato armato, ha opposto resistenza colpendo con un pugno un poliziotto e a quel punto gli agenti hanno aperto il fuoco.

Il presidente repubblicano cerca di conquistare il secondo mandato per la Casa Bianca - si vota tra 63 giorni - riproponendo la campagna Law & Order che portò al successo Richard Nixon nelle presidenziali del 1968. Negli ultimi giorni sta recuperando terreno nella media dei sondaggi nazionali sul candidato democratico Joe Biden, ancora in vantaggio ma con un margine ridotto ora a 6,5 punti (49,6 contro 43,4%, secondo RealClearPolitics). Il margine tra i due nei “battleground states” è ancora più risicato.

Trump ha portato il suo sostegno alla polizia di Kenosha e ai commercianti, ha visitato gli edifici danneggiati dai manifestanti definiti «saccheggiatori, vandali, anarchici». Ha offerto l’assistenza federale per schierare la Guardia nazionale a Kenosha, a Chicago e a Portland, contro le indicazioni dei rispettivi sindaci democratici. Il presidente in cerca di un secondo mandato ha accusato i manifestanti di «terrorismo interno», sostenendo che la città del Wisconsin è stata devastata da rivolte “anti polizia” e “anti americane” dopo il ferimento del giovane afroamericano.