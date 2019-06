Trump-Kim, incontro storico al confine tra le due Coree

2' di lettura

Un altro incontro storico quanto inaspettato tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Corea del Nord Kim Jong-un al confine delle due coree. I due leader, approfittando della presenza di Trump in Asia per il G20 di Osaka, hanno attraversato il confine e insieme sono poi tornati al Sud, dove si è affacciato anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in. «Qui c'era un grande conflitto, un tremendo conflitto e morte tutto qui intorno. Era un posto pericoloso, molto pericoloso», ha detto il presidente americano visitando per la prima volta la torretta d’osservazione alla zona demilitarizzata, prima dell’incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Tutto è cambiato da quando «ho iniziato a incontrare» Kim, ha aggiunto Trump.

Trump: incontrerei Kim anche solo per stringergli mano

Corea del Nord, Trump invita Kim a un incontro nella zona smilitarizzata

Il presidente Usa ha attraversato da solo il confine intercoreano al villaggio di Panmunjom, primo presidente Usa ad averlo mai fatto. «Mi sento benissimo», ha commentato subito dopo, mentre il leader Kim Jong-un gli andava incontro. La stretta di mano tra i due è avvenuta quindi in Corea del Nord. «È un piacere vederti di nuovo», ha detto il tycoon. Il leader nordcoreano ha ricambiato, dicendo che «non si sarebbe mai aspettato» che si sarebbero potuti incontrare a Panmunjom. «È un gesto che apre un nuovo futuro», ha detto Kim, mentre il tycoon ha detto che «è stato un onore» essere stato il primo presidente Usa ad andare al Nord. Poco dopo si è aggiunto anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in intrattenendosi per un po': insieme, poi, si sono avviati insieme verso l’edificio di servizio, sempre nel lato sudcoreano, dove Kim e Trump si sono riuniti in un bilaterale informale.

«La nostra relazione è eccezionale», ha poi commentato Kim a caldo durante il bilaterale con Trump nella parte sudcoreana del villaggio di Panmunjom. Kim ha lodato il tycoon per per essere stato il primo presidente a recarsi al Nord: «È stato un atto coraggioso e determinato».

G20 / Accordo Xi-Trump per riavvio dei negoziati commerciali. «Sospesi nuovi dazi Usa»