Trump lancia campagna presidenziali 2024: «Ultima occasione per salvare il Paese»

Il 28 gennaio l’ex presidente Donald Trump ha dato il via alla sua corsa per le presidenziali del 2024 con due comizi nel New Hampshire e nel South Carolina, due degli Stati a voto anticipato: si tratta dei primi incontri con gli elettori della sua campagna elettorale, da quando ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Casa Bianca, più di due mesi fa.

Deep State, Rinos e establishment di Washington nel mirino

“Le elezioni del 2024 - ha spiegato Trump rivolgendosi ad un ristretto numero di fedelissimi - sono la nostra ultima possibilità per salvare il nostro Paese, e abbiamo bisogno di un leader che sia pronto a farlo dal primo giorno”. “Insieme completeremo l’opera incompiuta di rendere di nuovo grande l’America”, ha aggiunto Trump, nel corso del suo intervento serale in Colombia ad un evento per presentare il suo gruppo dirigente del South Carolina.

“C’è solo un presidente che ha sfidato l'intero establishment a Washington, e con il vostro voto l'anno prossimo lo faremo di nuovo”, ha proseguito. “Abbiamo bisogno di un combattente che possa affrontare la sinistra, la palude, i media, il ’deep state’....i globalisti e la Cina, e difendere l’America”, ha aggiunto. Il tycoon ha preso di mira la sinistra radicale, i Rinos (i repubblicani solo di nome, ndr) “piu’ pericolosi dei democratici”, la teoria critica della razza, l’ideologia gender e anche “le turbine a vento di fabbricazione cinese che uccidono gli uccelli”. L’ex presidente ha vantato anche i suoi presunti successi in materia di ’law and order’, immigrazione, rafforzamento dell'esercito.



Scudo sugli Usa contro la minaccia nucleare

In un video diffuso online nelle ultime ore in concomitanza con l'avvio degli incontri faccia a faccia con gli elettori, Trump ha anche promesso di far costruire una “cupola impenetrabile” sugli Stati Uniti se verrà rieletto presidente, rilanciando il suo monito sulla possibile “catastrofe” di una terza guerra mondiale, che renderebbe le due precedenti come “battaglie molto piccole”. Per affrontare questa potenziale minaccia, Trump farà “costruire uno scudo di difesa missilistica all'avanguardia di nuova generazione, proprio come Israele è ora protetto dall’Iron Dome”. Il tycoon ha affermato che le minacce nucleari vengono fatte da altri Paesi “perché non hanno rispetto per la nostra leadership”. Parole che arrivano all’indomani della pubblicazione di un messaggio su Truth Social dove Trump ha assicurato di poter negoziare la fine della guerra Russia-Ucraina entro 24 ore.