Trump attacca May dopo la bufera ambasciatore Gb: «Un disastro» Tensione per le possibili conseguenze del leak su quella “special relationship” che sembrava ripristinata

'Trump inetto e vanesio'. Ambasciatore Gb nella bufera

2' di lettura

Donald Trump apre la crisi diplomatica con Londra, dopo le rivelazioni sul Daily Mail dei giudizi impietosi su di lui da parte dell'ambasciatore britannico in Usa Kim Darroch: «Non conosco l'ambasciatore ma negli Usa non è amato né ben considerato. Non tratteremo più con lui», ha twittato dandogli così il benservito.

Altri articoli/ «Trump inetto e vanesio». Ambasciatore Gb nella bufera.

Poi è tornato ad attaccare Theresa May, che aveva confermato la sua «totale fiducia» al diplomatico, pur sottolineando di non condividerne le opinioni ed esprimendo il proprio rammarico: «Sono stato molto critico sul modo in cui la Gran Bretagna e la premier Theresa May hanno gestito la Brexit. Che disastro hanno creato lei e i suoi rappresentanti. Le avevo detto come si doveva fare ma ha deciso di fare diversamente», ha cinguettato.

«La buona notizia per il meraviglioso Regno Unito è che avranno presto un nuovo primo ministro», ha proseguito il presidente americano, sottolineando che «nella magnifica visita di Stato a Londra il mese scorso è stata la regina ad impressionarmi di più».



Il tycoon ha affondato il colpo dopo che Londra ha difeso il diplomatico senza porgere scuse ufficiali, pur stigmatizzando la fuga di notizie e aprendo un'inchiesta. Al Foreign Office c'è un clima di ansia diffusa, fra gli uffici e lungo i corridoi di Whitehall, giacché il responsabile degli Esteri Jeremy Hunt ha promesso il pugno duro, con “conseguenze serie”, per i responsabili della diffusione dei cable di Sir Darroch su Trump (che ha definito “inetto”) e la sua amministrazione (giudicata “disfunzionale”).