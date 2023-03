Trump: «Martedì prossimo sarò arrestato. Scendiamo in piazza»

La loro aspettativa è che l’ufficio del procuratore distrettuale intenda negoziare con i legali di Trump i termini entro i quali l’ex presidente potrebbe consegnarsi volontariamente in caso di incriminazione. E che in questo caso il Secret Service sarebbe subito avvertito. Ma finora non vi è stata nessuna notifica, secondo fonti ben informate.

Un’eventuale incriminazione di Trump sarebbe un evento senza precedenti

Un ex presidente sotto inchiesta per la gestione di documenti riservati e l’assalto al 6 gennaio, che viene incriminato per un pagamento di 130mila ad una ex pornostar per tacere su una loro presunta relazione durante la campagna elettorale del 2016.