Usa-Iran, Trump minaccia risposte militari e autorizza l’uso delle riserve di petrolio Il grave attacco al settore petrolifero dell’Arabia Saudita pone nuovi, significativi dilemmi per l’amministrazione di Donald Trump e per l’economia di Marco Valsania

Stati Uniti accusano l'Iran per attacchi a raffinerie

New York - Il grave attacco al settore petrolifero dell'Arabia Saudita ha risvegliato lo spettro di drammatiche escalation della crisi in Medio Oriente, sollevando nuovi dilemmi per l'amministrazione di Donald Trump - e interrogativi per l'economia. Segno dell'alta tensione che regna e dei tamburi di guerra che rullano, Trump ieri notte ha alluso alla possibilità di azioni militari americane e autorizzato il ricorso alla riserva strategica Usa di greggio “se necessario”, vale a dire qualora ci fossero carenza di greggio e traumi sul mercato dopo che Riad ha indicato che entro le prossime ore dovrebbe essere in grado di ripristinare solo un terzo delle produzione e dopo che le quotazioni del greggio si sono impennate sul mercato future.

L'amministrazione ha puntato sempre piu' l'indice contro l'Iran: ha rilasciato immagini satellitari e informazioni di intelligence che indicherebbero ordigni in arrivo sulle infrastrutture saudite dalla direzione di Iran o Iraq, con 17 separati “punti di impatto” che suggerirebbero l'uso sia di missili che di droni. Trump non ha menzionato Teheran per nome e ha indicato che consulterà Riad. Ma ha detto che ci sono ragioni per identificare i responsabili e che gli Stati Uniti sono “locked and loaded”, pronti a dar battaglia, previe “verifiche” adeguate. Funzionari dell'amministrazione hanno caratterizzato la rappresaglia militare considerata come seria.

La posta in gioco di potenziali scontri - ma anche di confusione e caos di strategie di politica estera - è resa più alta dalle ripercussioni economiche. Se l'espansione americana e globale è oggi molto meno dipendente dal greggio rispetto all'era degli shock petroliferi degli anni Settanta, le vicissitudini dell'oro nero possono ancora spingere al rialzo significativamente i prezzi. I future del greggio in nottata hanno registrato rialzi tra il 12% e il 18% prima di calmierarsi forse aiutati dalla promessa di Trump di stabilizzarli. Ancor più, pero', spirali di incognite geopolitiche anche in assenza di conflitti aperti e fuori controllo potrebbe oggi avere pericolosi riflessi indiretti e di più lungo periodo di iniziali traumi: può aggravare crisi di fiducia, incertezze e paure - di aziende come di consumatori e investitori - che già minano l'espansione. Più dell'attacco stesso, la vulnerabilità evidenziata da infrastrutture strategiche quali quelle saudite desta preoccupazione - vale a dire che distruttivi attacchi siano ripetibili.

Effetti economici diretti

Negli anni Settanta le impennate di prezzi del petrolio si tradussero in recessione. Oggi però l'energia rappresenta il 2,5% dei consumi, neppure un terzo di quell'8% di oltre un quarantennio fa. Gli Stati Uniti hanno inoltre raddoppiato in dieci anni la produzione domestica, superando di recente la stessa Arabia Saudita, grazie a tecnologie quali la controversa fatturazione idraulica. Bank of America ha stimato che in questo clima un balzo di 20 dollari al barile nel breve periodo sottrarrebbe all'espansione americana forse solo 0,1 punti percentuali. Se i sauditi riparassero rapidamente i danni, sul greggio potrebbe rimanere l'eredità di un rincaro di 2-3 dollari, stando a alcuni analisti.