Trump minaccia la transizione pacifica, poi aggiusta il tiro. Romney: senza c’è la Bielorussia

La contestazione davanti alla bara di Ruth Bader Ginsburg

Intanto il presidente è stato vivacemente contestato in occasione della sua visita alla Corte Suprema, dove si è recato con la first lady Melania per rendere omaggio alla giudice Ruth Bader Ginsburg. Mentre (indossando stavolta una mascherina) era in silenzio davanti al feretro decine di contestatori - come testimoniano le immagini tv e postate sui social media - hanno continuato a scandire in coro slogan come “Cacciatelo via col voto!”, o “Rispetta le sue volontà!”. Quest'ultimo un riferimento al desiderio espresso prima di morire dalla Ginsburg: procedere alla nomina del suo successore dopo le elezioni presidenziali e dopo l'insediamento del nuovo Congresso. Desiderio che si scontra con la volontà di Trump di procedere il più velocemente possibile, con la nomina del nuovo giudice attesa già per sabato.

È atteso per martedì 29 settembre il primo duello in tv con Joe Biden. E se l'ex vicepresidente deve stare attento ad alcuni Stati chiave come la Florida e l'Arizona, per Trump suona il campanello d'allarme in tre Stati vinti nel 2016: Texas, Georgia e Iowa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dal Siena College per il New York Times, in Texas il presidente americano è in vantaggio su Joe Biden di soli tre punti (46% a 43%). In Georgia è un vero e proprio testa a testa, con entrambi i candidati al 45%, mentre in Iowa Trump è avanti di soli tre punti (45% a 42%).