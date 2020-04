Trump: niente più Green Card per almeno due mesi. Piano per le Pmi Ma è parziale marcia indietro sui visti per lavoro qualificato e stagionale dopo la rivolta del business. Il Senato approva 484 miliardi per le Pmi di Marco Valsania

Coronavirus, Trump annuncia che sospenderà l'immigrazione



Donald Trump ha sollevato il sipario sul suo ordine esecutivo per imporre uno stop all’immigrazione. E, alla fine, ha deciso di sospendere per almeno due mesi la concessione di gran parte delle Green Card, i permessi di soggiorno permanenti. Ma non i programmi di visti sia temporanei che di lavoro qualificato considerati necessari in numerosi settori chiave, dall’hi-tech all’agricoltura. Una correzione di rotta effettuata davanti all’insorgere dell’opposizione democratica, che lo aveva accusato di xenofobia, e soprattutto alla ribellione del business, che ha denunciato il rischio di rimanere a corto di lavoratori indispensabili.

La rivolta del business

Jason Oxman, presidente dell’associazione tecnologica Information Technology Industry Council, ha affermato senza remore e seccamente che «gli Stati Uniti non si avvantaggeranno da uno shutdown dell’immigrazione legale». In serata Trump ha così modificato la sua iniziale posizione espressa in un tweet di lunedì notte, che aveva preannunciato una temporanea sospensione generalizzata degli arrivi. Trump ha sottolineato che sarà esentato non solo personale molto qualificato ma anche l’intero comparto agricolo che vive di manodopera stagionale, aggiungendo che il ritorno di questi lavoratori verrà semmai facilitato.

Approvati nuovi fondi per le Pmi

L’annuncio sull’ordine esecutivo è arrivato mentre il Senato americano ha approvato un nuovo piano da 484 miliardi di dollari per sostenere le piccole imprese in crisi. E per offrire al contempo aiuto agli ospedali e al sistema sanitario per i test in affanno davanti al coronavirus. Il pacchetto, votato per acclamazione e che giovedì verrà ratificato dalla Camera, in dettaglio inietta 310 miliardi nel Payroll Protection Program, fondi diretti alle Pmi e che non devono essere restituiti purché usati per pagare i dipendenti. Parallelamente scatteranno 60 miliardi di dollari di prestiti e sussidi d’emergenza, 75 miliardi per le strutture ospedaliere e 25 miliardi per sistemi di testing su scala nazionale.

Correggere gli errori

Il nuovo piano per le Pmi cerca di correggere errori del primo pacchetto ora esaurito da 349 miliardi e che ha visto gli aiuti non sempre andare alle imprese che più ne avevano bisogno. Il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha affermato che aziende di maggiori dimensioni – le quali avevano potuto rientrare sotto il tetto massimo di 500 dipendenti per accedere al sostegno utilizzando singole divisioni e sussidiarie - verranno d’ora in avanti estromesse. Trump ha inoltre chiesto che simili grandi società, a volte quotate, restituiscano immediatamente gli aiuti che hanno ad oggi ricevuto. In una eclatante gaffe ha però anche personalmente chiesto che l’Università di Harvard restituisca 8,6 milioni di aiuti, nonostante quei fondi non siano affatto arrivati dal PPP ma da un capitolo interamente separato della legge per aiuti a istituzioni educative da destinare a studenti disagiati. Un comunicato di Harvard evidenzia l’incomprensione: «Il Presidente ha ragione di dire che non sarebbe stato appropriato per Harvard ricevere fondi diretti a piccole aziende in difficoltà».

Tremila miliardi finora gli aiuti

Con il nuovo piano, i soccorsi anti-coronavirus per ovviare ai traumi della paralisi economica e ai drammi di salute pubblica hanno ormai raggiunto la cifra record di tremila miliardi di dollari, sommando tre precedenti iniziative tra cui il Cares Act da duemila miliardi che comprendeva anche assegni di sostegno al reddito e fondi per il salvataggio di grandi aziende. Sono tuttavia attese nuove leggi, in particolare stanziamenti da centinaia di milioni per gli Stati e le città che fanno i conti con la sfida della pandemia e sono tenuti per legge a bilanci in pareggio a fine anno. I democratici avrebbero voluto già inserire 150 miliardi nell’attuale provvedimento ma i repubblicani hanno resistito, ottenendo che slittassero al prossimo. Alcuni analisti ritengono inoltre che le sole piccole aziende potrebbero richiedere ancora ulteriori soccorsi, fino ad un totale di oltre mille o forse duemila miliardi.