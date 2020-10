Trump: no al dibattito virtuale con Biden. Al suo posto un comizio di massa Biden lo accusa di cambiare continuamente idea. Il presidente preoccupato dai sondaggi sfavorevoli di Marco Valsania

NEW YORK - «Ridicolo». «Una perdita di tempo». Donald Trump scende sul piede di guerra contro i dibattiti presidenziali e annunciata che non parteciperà al prossimo incontro-scontro con il rivale democratico Joe Biden. Perché la Commissione sui dibattiti presidenziali ha stabilito che, invece di svolgersi fisicamente a Miami il 15 ottobre, sarà virtuale, in omaggio al rischio da coronavirus, il Covid-19 contratto dal presidente.

Biden ha immediatamente reagito condannando Trump, che «cambia idea ogni momento». Il manager della campagna di Trump, Bill Stepien, ha prima detto che il presidente al posto del dibattito organizzerà un comizio di massa, ignorando quindi precauzioni sanitarie, dato che l'intenzione della Casa Bianca è quella di avere Trump a eventi pubblici fin dall'inizio della settimana prossima; poi ha proposto che si tengano altri due dibattiti prima delle elezioni, il 22 e il 29 ottobre, sottolineando che gli «americani meritano di sentire direttamente i due candidati», mentre un dibattito virtuale, come quello proposto per il 15 ottobre, «sarebbe un chiaro regalo per Biden».

«Donald Trump non decide i dibattiti, lo fa la commissione. Abbiamo accettato tre date - il 29 settembre e il 15 e 22 ottobre - in giugno. Trump ha scelto oggi di ritirarsi dal dibattito del 15 ottobre. Il suo comportamento non gli consente di riscrivere il calendario e scegliere nuove date. Parteciperemo al dibattito finale il 22 ottobre. Donald Trump può presentarsi o no. E' una sua scelta». Lo afferma la campagna di Joe Biden

«Sono corrotti»

Trump se l'è presa direttamente con la Commissione sui dibattiti, che lavora assieme alla rispettata Cleveland Clinic dell'Ohio nel mettere a fuoco le precauzioni mediche necessarie. Trump, stando alle stesse linee guida del Centro federale per la malattie infettive, potrebbe essere ancora contagioso la prossima settimana in occasione dell'appuntamento con Biden: il Cdc considera il rischio presente fino a 20 giorni dalla comparsa dei sintomi. Trump ha apostrofato la decisione come presa da funzionari corrotti e parte di congiure contro di lui e che vorrebbero invece aiutare il suo avversario democratico. Ha citato il fatto che uno dei co-direttori della Commissione aveva molti anni or sono lavorato nell'amministrazione democratico dii Bill Clinton.

«Sto benissimo»

Trump oggi arranca nei sondaggi e sta cercando di passare alla controffensiva, seppur asserragliato nella Casa Bianca, una Casa Bianca vuota e costantemente disinfettata da quando si è fatto dimettere dall'ospedale proseguendo nello Studio Ovale terapie con miscele di farmaci sperimentali e potenti steroidi. Almeno 18 persone nell'orbita del presidente sono ad oggi risultate infette. Trump nelle ultime ore ha anche cercato di rilanciare l'immagine di leader duro e in forze, in video e interviste in via remota con commentatori della rete televisiva Fox che lo appoggiano apertamente. Ha affermato di stare molto bene e che ammalarsi è stato un «dono divino», che gli ha fatto scoprire «cure miracolose» quali il cocktail sperimentale della Regeneron, che ha promesso di rendere disponibile a tutti gli americani.