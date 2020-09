Trump non aspetta il voto: sceglie Amy Barrett, cattolica conservatrice, per la Corte Suprema. È la più giovane di sempre, ha 7 figli Molto cattolica, appartiene ad un’oscura associazione religiosa, People of Praise. Da magistrato si è espressa contro aborto, Obamacare, immigrati. di Marco Valsania

NEW YORK – Donald Trump ha scelto la sua candidata per la poltrona lasciata vacante alla Corte Suprema dalla scomparsa della progressista Ruth Bader Ginsburg. E la scelta, hanno rivelato fonti congressuali repubblicani, è caduta sulla nomina del giudice di Corte Federale d'Appello Amy Coney Barrett, che a 48 anni, se confermata dal Senato, diventerà il più giovane alto magistrato nel principale organismo giudiziario e costituzionale americano.

Un organismo che, con i suoi esponenti a vita, lascia da sempre il segno sulla società americana, con l'interpretazione di leggi che vanno dalla riforma sanitaria alla discriminazione razziale, dal diritto a portare le armi al diritto d'aborto e di voto, dall'immigrazione alla pena di morte. E che può decidere anche elezioni presidenziali quando finiscono in dispute legali - come accadde nel Duemila consegnando la vittoria a George W. Bush su Al Gore. L'arrivo di Barrett dovrebbe assicurare una maggioranza di sei a tre ai giudici conservatori alla Corte, a prova anche di qualche defezione.



Cattolica e conservatrice

Barrett, profondamente religiosa e cattolica e con una carriera giudiziaria schierata su posizioni molto conservatrici su tutte le questioni scottanti, era considerata in pole position, la prima nella lista che i repubblicani e loro associazioni fiancheggiatrici avevano preparato e sottoposto a Trump per le nomine. Nei giorni scorsi ha incontrato ripetutamente Trump a Washington, unico dei contendenti alla Corte che il Presidente ha intervistato personalmente. Ha il forte appoggio, in particolare, del leader del Senato Mitch McConnell, che si è impegnato a un dibattito che inizi il 16 ottobre e a un voto di conferma entro fine ottobre, cioè entro le elezioni del 3 novembre. Si è assicurato una maggioranza di voti, con quasi tutti i 53 senatori repubblicani al suo fianco contro i 47 democratici. Che daranno battaglia, ma probabilmente più per mobilitare i loro elettori alle urne che per vere speranze di fermare la nomina.

Repubblicani alla conquista delle corti

Repubblicani e movimento conservatore hanno fatto da anni della nomina di magistrati federali e esponenti della Corte suprema una priorità, parte del duello per la direzione del Paese. Su scala nazionale ci sono quasi 200 giudici di corte d'appello federali in 13 “circuits”, distretti, e oggi un quarto sono stati nominati da Donald Trump dalle liste conservatrici e ultra-conservatrici. Molti casi, che la Corte Suprema non accetta di ascoltare, hanno l'ultima parola proprio in Corte d'Appello. Trump, con Barrett, ha anche potuto nominare tre magistrati alla Corte Suprema in un solo mandato, un fatto senza precedenti da Richard Nixon (Barack Obama ebbe solo l'opportunità di due nomine in due mandati). I primi due sono stati Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. Tutti e tre sono considerati conservatori fidati e vicini alle cause repubblicane.

Magistrati sempre più politicizzati

La scelta degli alti magistrati è diventata sempre più esplicitamente politica, con verifiche attente da parte dei partiti e dei loro alleati dell'esperienza, delle opinioni e delle decisioni dei giudici, dopo che una serie di magistrati nominati da parte di presidenti repubblicani di rivelarono in seguito più moderati e anche progressisti di quanto immaginato. Difficile immaginare un simile percorso, secondo i conservatori, per Barrett, già nota negli ambienti del partito. Era già stata presa in considerazione per una precedente nomina di Trump alla Corte Suprema, che aveva indicato di volerla tenere proprio per sostituire Ginsburg si fosse presentata l'occasione.