Documenti sottratti, ministro Garland: ho autorizzato io perquisizione a Trump

Garland, ovviamente, non ha confermato nessuna di questa circostanza nella sua breve dichiarazione tuttavia ha rivendicato che c’erano delle ragioni per autorizzare una’operazione del genere, una «probable cause» la definisce senza rivelare dettagli. Un’azione tenuta segreta sino all’ultimo anche all’interno del dipartimento di Giustizia e per questo poco gradita ad alcuni funzionari. Pare infatti che gli agenti arrivati nella villa di Trump non indossassero neppure la divisa con la scritta Fbi e si siano presentati la mattina, e non di notte come avviene di solito, per non destare scalpore.

Il ministro difende Fbi e giudici

L’Attorney General ha voluto sottolineare la professionalità degli agenti e dei funzionari del dipartimento di Giustizia respingendo come “ingiustificati” gli attacchi ricevuti in queste ore. «Agenti e funzionari del dipartimento di Giustizia sono stati attaccati ingiustamente. Sono patrioti che si sacrificano per il bene del Paese. Sono onorato di lavorare accanto a loro», ha sottolineato Garland che è stato bersaglio di minacce di morte assieme al direttore delle Fbi, Christopher Wray, e al giudice che ha autorizzato materialmente la perquisizione, Bruce Reinhart.

Anche il capo dell’Fbi ha condannato gli attacchi definendoli «preoccupanti». «La violenza contro le forze dell’ordine non è mai la risposta», ha detto Wray.

Trump, che dopo essersi rifiutato di rispondere per 450 volte alle domande della procuratrice di New York si è ritirato insieme ai sostenitori nel suo golf club in New Jersey, non ha direttamente replicato al procuratore generale. Ma pochi minuti dopo la dichiarazione di Garland sul suo social media Truth ha accusato l’ex presidente Barack Obama di aver portato a Chicago «33 milioni di pagine di documenti» e «i media produttori di Fake News» di rifiutarsi di parlarne.

L’inchiesta per frode



Sull’altro fronte, la scelta di Donald Trump di invocare il V emendamento e non rispondere, per oltre 400 volte, alle domande della procuratrice di New York, lascia Letitia James davanti ad un bivio.