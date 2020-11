«Trump o Biden, il nodo è la Cina. L’Europa trovi una nuova identità» Figlia della buona borghesia, un passato nelle istituzioni, passione per la politica estera, oggi è il riferimento europeo dell’Aspen Institute di Paolo Bricco

«A contare è la competizione fra Stati Uniti e Cina. Per Washington è importante soprattutto quello che accade nel Pacifico. L’Europa ha la necessità di trovare una nuova identità. La Germania, con la pandemia, si è finalmente convinta a esprimere una leadership continentale: non solo di natura politica, ma anche nell’economia e nelle policy a favore della nuova manifattura post-Covid, con l’accorciamento delle catene globali del valore e la loro regionalizzazione. La Germania ha il dilemma di mantenere i legami industriali e commerciali con la Cina e di rimanere connessa agli Stati Uniti. Questa necessità vale pure per l’Italia. Donald Trump o Joe Biden. Chiunque vinca la corsa alla Casa Bianca il prossimo 3 novembre, l’asse della politica estera americana, in particolare nel confronto con la Cina, non cambierà. Muteranno i toni, le forme e gli strumenti. Ma non la sostanza e gli obiettivi. Come, anche, non cambierà la tendenza degli Stati Uniti a un ripiegamento sulle priorità interne».

Marta Dassù è il riferimento per l’Europa dell’Aspen Institute, dirige la rivista «Aspenia» ed è una dei dieci esperti nominati dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per scrivere un rapporto su che cosa dovrà diventare l’alleanza atlantica da adesso al 2030. Ci incontriamo nel suo studio, un piccolo appartamento in Via Tartaglia ai Parioli: per caso o per scelta è una strada piena di ambasciate. Spiega Marta: «Quando è cominciato il lockdown, la primavera scorsa, ho deciso che dovevo avere un posto per lavorare. Questa è la casa di mia figlia Chiara, rimasta vuota dopo che si è trasferita a Milano. Ho ordinato un tavolo, una poltrona e una stampante via Amazon e mi sono rifugiata qui».

Mia madre era convinta, in qualche anticipo sui tempi, che per sviluppare economicamente l’Italia sarebbe stato necessario valorizzare sul serio le donne. Ancora oggi non è così

Marta ha raccontato, in “Mondo privato e altre storie. Taccuino poco diplomatico”, un libretto intimistico pubblicato qualche anno fa da Bollati Boringhieri, l’identità e le contraddizioni di una famiglia borghese, benestante e di sinistra, sospesa fra le convinzioni politiche e il censo, i grandi ideali e piccole cose come gli sport elitari (il golf e il tennis, di cui è stata campionessa italiana juniores): la famiglia della mamma Piera aveva una impresa nella torcitura della seta a Varese, il papà Adelio era un avvocato milanese diventato dirigente industriale. Racconta Marta: «Mia madre era convinta, in qualche anticipo sui tempi, che per sviluppare economicamente l’Italia sarebbe stato necessario valorizzare sul serio le donne. Ancora oggi non è così, basta guardare alle statistiche sul mercato del lavoro». E aggiunge: «Sono stata nel consiglio di amministrazione di Leonardo, dove ho presieduto il comitato di analisi strategica. Adesso sono nei consigli di Falck Renewables e di Trevi Finanziaria Industriale. Sono sempre stata convinta che le imprese debbano ridurre il gap fra uomini e donne: nei salari e nelle posizioni esecutive. Ci sono presidenti donne, ma davvero poche amministratrici delegate».

Nella piccola comunità che a Roma si divide fra i centri studi e la pubblica amministrazione, i consigli di amministrazione delle vecchie partecipate pubbliche e i palazzi del governo, se non sei un maschio – preferibilmente in andropausa avanzata – difficilmente sei legittimato a esistere e soprattutto ad avere un ruolo. Dassù, invece, può piacere o non piacere e può appartenere o no al network di relazioni e di potere di chi la osserva, ma sicuramente esiste.

Non solo lei è la persona che ha sviluppato le attività internazionali dell’Aspen Institute Italia, il think-tank nato negli Stati Uniti e poi fondato anche in Italia nel 1984, con una impostazione bipartisan. Non solo ha provato a sviluppare una sua originale connessione fra geopolitica e psicologia, usata per esempio per interpretare i populismi e i nazionalismi (con Edoardo Campanella, per Bocconi Editore, ha appena pubblicato “L’età della nostalgia. L’emozione che divide l’Occidente”). È stata anche consigliera per la politica estera a Palazzo Chigi di Massimo D’Alema dal 1998 al 2000 («Dopo la caduta del Muro di Berlino, uno dei passaggi più complessi è stata la guerra del Kosovo, D’Alema spiegò alla Casa Bianca che la Serbia di Slobodan Milošević avrebbe opposto una dura resistenza, mentre l’amministrazione Clinton pensava sbagliando che il regime si sarebbe arreso subito, dopo i primi bombardamenti») e, nel 2000 e nel 2001, di Giuliano Amato («È acuto, versatile e colto, mi ricorda i migliori professori delle università americane e inglesi»). Quindi, è stata sottosegretaria e poi viceministra degli Esteri nei governi di Mario Monti e di Enrico Letta.