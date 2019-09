Trump, da oggi dazi anti Cina su sneaker e abbigliamento. Pechino risponde con i controdazi

Altri rialzi dal primo ottobre

Dal primo ottobre, inoltre, i dazi del 25% già in vigore su 250 miliardi di merci cinesi – prodotti industriali o semilavorati principalmente – saliranno al 30%. L'amministrazione ha avviato la fase di raccolta di commenti pubblici fino al 20 settembre su questi ulteriori incrementi di merci che comprendono semiconduttori, circuiti stampati, chimica, mobili, luci, aspirapolveri, valige e idraulica, prodotti per l'edilizia e pavimenti in vinile.

Il conto per le famiglie: dai 1000 a 2500$

L'escalation della guerra commerciale costerà a ogni famiglia americana in media mille dollari l'anno, secondo uno studio recente di JPMorgan Chase. Altre stime, come quella della società di ricerca Trade Partnership, si spingono più avanti e prevedono costi aggiuntivi per una famiglia con quattro persone di 2.300 dollari l'anno. Il cfo di Walmart, Brett Biggs, in conference call di recente ha spiegato che “l'aumento dei dazi porterà a un incremento dei prezzi, crediamo, per i nostri consumatori”. In un documento presentato all'amministrazione a fine giugno Walmart sosteneva che “i dazi alla Cina si tradurranno in prezzi più alti per certi prodotti”.



I controdazi di Pechino

In risposta all'aumento di dazi annunciato da Trump a inizio agosto la Cina ha approvato i suoi controdazi che entrano in vigore, per la prima parte, sempre da oggi, con un increment addizionale delle tariffe dal 5 al 10% su un totale di 5.078 prodotti esportati ogni anno dagli Stati Uniti, per un valore di 75 miliardi di dollari. Il primo aumento dei controdazi cinesi parte oggi, il secondo entrerà in vigore il 15 dicembre e comprenderà per la prima volta anche il greggio con dazi al 5% e la soia, già soggetta a dazi per il 25%, ai quali verrà aggiunto un altro 5 per cento. Incrementi di dazi anche sulle carni di manzo e di maiale importate dagli Usa dal primo settembre per un altro 10 per cento. Pechino da dicembre reintrodurrà anche il 25% di dazi su auto e componentistica Usa, sospese nel dicembre scorso dopo la pace temporanea siglata dai due presidenti alla cena del G 20 in Argentina.



Esentate le bibbie, i dazi sui rosari

Particolare curioso: l'amministrazione Trump ha escluso dall'aumento dei dazi in vigore da oggi le bibbie e altri testi religiosi stampati in Cina. Mentre sui rosari e le medagliette religiose prodotte in Cina da oggi peseranno dazi al 15 per cento.



La risposta di Trump alle critiche

Donald Trump in un tweet ha risposto alle aziende e alle associazioni di produttori o di distributori che criticano l'amministrazione per l'impatto che la politica protezionistica e l'escalation della trade war ha sull'economia americana. “ Se la Fed “Se la Fed tagliasse i tassi potremmo avere uno dei maggiori aumenti sul mercato azionario da tempo. Le società mal gestite e deboli stanno incolpando astutamente queste piccole tariffe invece di se stesse per la cattiva gestione ... e chi può davvero biasimarle per averlo fatto? Scuse!, scrive il presidente americano. Ma il coro delle lamentele si allarga.