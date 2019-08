Trump ora vuol tagliare le tasse ai lavoratori dipendenti

Un libro bianco allo studio

La proposta di taglio delle imposte sul reddito legate alla «payroll tax» è contenuta in un libro bianco nel quale vengono proposte misure per lasciare più soldi negli stipendi dei lavoratori dipendenti e stimolare la spesa per i consumi. Il primo giornale a parlare di questo pacchetto di tagli fiscali sui lavoratori allo studio da parte della Casa Bianca è stato il Washington Post. Fonti dell’amministrazione hanno confermato l’esistenza del libro bianco, precisando che ci sono sul tavolo anche «altri tagli fiscali» proposti, ma non ancora precisati. Il taglio delle imposte sul reddito a cui sta seriamente pensando la Casa Bianca dovrà essere approvato dal Congresso.

Il peso della trade war sui consumi

Il presidente Trump si starebbe convincendo dell’opportunità di rivedere alcuni dazi imposti nella trade war con la Cina, sempre nell’ottica di non far pesare la guerra commerciale ai consumatori americani. Trump nel fine settimana ha cenato con il ceo di Apple Tim Cook. È il secondo anno che incontra durante l’estate il numero uno del colosso fondato da Steve Jobs: un’altra cena era già avvenuta nel suo golf resort in New Jersey nell'agosto 2018. Trump ha compreso le ragioni e i timori di Cook riguardo alle ripercussioni negative per i consumatori americani di un’ondata di dazi per altri 300 miliardi di dollari sull'ultima tranche di prodotti cinesi non tassati finora, tra cui elettronica di consumo e sneaker. E infatti il presidente ha deciso di rimandare l’aumento dei dazi che avrebbe pesato su prodotti americani realizzati in Cina come gli iPhone e le Nike. Una misura che avrebbe favorito alla fine i concorrenti di Apple, come Samsung e Huawei gli ha spiegato Cook. E che avrebbe finito anche per penalizzare i risultati dei consumi natalizi, decisivi per le aziende americane.

Mille dollari per ogni americano

Secondo una ricerca appena pubblicata di JPMorgan Chase, i dazi già decisi da Trump contro la Cina su 250 miliardi di prodotti cinesi hanno portato indirettamente una tassa annuale per ogni americano proprietario di casa di 600 dollari in termini di aumento di costi sull’import. Con l’ultima tranche di dazi sui 300 miliardi restanti la tassa sarebbe salita a 1000 dollari annui per ogni americano.

Economisti vedono recessione nel 2021

I segnali di recessione in arrivo negli Usa d’altronde sono evidenti. A partire dalla inversione del rendimento dei titoli di stato americani della scorsa settimana. Al quale si aggiunge la frenata del settore manifatturiero globale causata dalla guerra commerciale Usa-Cina. E, ultimo ma non ultimo, l’alert lanciato dagli economisti: secondo uno studio della National Association for Business Economics (Nabe) pubblicato lunedì, tre economisti su quattro negli Stati Uniti prevedono una recessione dal 2021, nonostante i ripetuti proclami di ottimismo sulla crescita lanciati da Trump e dall’amministrazione. Le previsioni contenute nel report riflettono il crescente scetticismo tra investitori e studiosi sulle conseguenze per l’economia americana del prolungamento della guerra commerciale con la Cina e del conseguente indebolimento della produzione mondiale.

Kudlow: meno tasse per gli utili in Borsa

Tra le altre misure allo studio da parte della Casa Bianca ce n’è anche un’altra anticipata da Larry Kudlow, direttore del National Economic Council della Casa Bianca, che riguarda più da vicino i mercati finanziari per gli investitori per pagare meno tasse sugli utili in caso di vendite di investimenti.