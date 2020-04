Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Ford si aspetta perdite per 5 mld. Francia: più di un lavoratore su 2 in cassa integrazione. Trump ordina ai macelli di riaprire

9:44 Bentley in aiuto della comunità del Cheshire

Nuovi obiettivi per il programma di Bentley Motors 'Be Safe'. L'iniziativa è dedicata in particolare alla salute e la sicurezza della comunità locale nel Cheshire e dei colleghi Bentley durante la crisi del coronavirus. L'azienda si sta concentrando sull'utilizzo delle sue competenze specialistiche per stampare in 3D oltre 30mila scudi facciali e fornirli al sanitario della regione dello Cheshire, comprese tutte le case di cura, il servizio sanitario

nazionale e altri servizi della comunità locale. Contemporaneamente, Bentley sta donando dispositivi di protezione individuale come guanti, maschere, occhiali di sicurezza e coprisedili.

L'azienda sta anche ampliando il suo servizio volontario per la consegnare oggetti essenziali nella comunità. Gli scudi facciali 3D sono stati creati dai team di ingegneri specializzati di Bentley, utilizzando le loro competenze ingegneristiche e gli impianti di stampa 3D. I 30mila scudi facciali sono interamente prodotti nella fabbrica di Bentley a Crewe. Bentley ha inoltre fornito ai servizi sanitari locali una serie di prodotti di urgente necessità.

Questo include una donazione di 20mila paia di guanti usa e getta, 10mila maschere per il settore di assistenza locale e 1800 coprisedili usa e getta per l'assistenza sanitaria di base e servizi alla comunità. Inoltre, Bentley ha donato oltre 40 occhiali di sicurezza al suo ospedale locale, il Leighton

Hospital, con ulteriori DPI da fornire nelle prossime settimane. “Questo è un momento così incredibilmente difficile per tutti - ha dichiarato Astrid Fontaine, Board Member for People, Digitalisation and IT di Bentley - e con la nostra priorità numero uno è la sicurezza e il benessere dei nostri colleghi, le loro famiglie e le nostre comunità, siamo determinati ad aiutare come meglio possiamo”.