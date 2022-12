Trump Organization condannata per frode fiscale nel processo a New York

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Trump Organization è stata condannata per frode fiscale dal tribunale di Manhattan. L’azienda dell’ex presidente Donald Trump era accusata di avere architettato uno schema per consentire ai suoi manager di punta di evadere il fisco riguardo ad una serie di benefit ricevuti, come alloggi e auto di lusso. Il verdetto di colpevolezza è giunto nel secondo giorno di deliberazioni della giuria, al termine di un’indagine penale durata tre anni.

Il capo delle Finanze della Trump Organization, Allen Weisselberg, si era dichiarato colpevole di avere architettato il sistema di evasione fiscale, messo in atto nelll’arco di 15 anni, in cambio di una condanna a soli 5 mesi di carcere. A seguito del verdetto, la Trump Organization potrebbe essere multata fino a 1,6 milioni di dollari. L’ex presidente Trump, che non era imputato in questo processo, ha definito il procedimento contro la sua azienda una «caccia alle streghe» messa in atto dai suoi avversari politici democratici.

Loading...

Si tratta, comunque, di un verdetto con effetti pesanti sull’immagine del tycoon, candidato alla Casa Bianca, e sui rapporti della società con banche e istituti di prestito.