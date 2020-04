Trump, piano volontario per riaprire gli Stati Uniti

Davanti alla strategia ora delineata è certo che oggi stati duramente colpiti o a rischio, da New York al Michigan, dal New Jersey alla California, non allenteranno le strette sanitarie. Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, nelle stesse ore ha anzi formalmente prolungato il lockdown formalmente fino al 15 maggio.

Fase 1

La prima fase di allentamento delle norme richiede quali “gating criteria”, criteri d'ingresso, che ci siano state traiettorie in declino per almeno 14 giorni sia dei sintomi tipo Covid-19 che dei casi diagnosticati, oltre a dimostrate capacità di trattare i pazienti nel sistema ospedaliero e a robusti sistemi di testing per il personale sanitario a rischio, inclusi test per gli anticorpi. La Fase 1 mantiene divieti a viaggi non essenziali e a socializzare in piu' di dieci persone. Incoraggiando le aziende e proseguire con il teleworking, il lavoro in modalità remota. Le scuole rimangono chiuse. Riaprirebbero invece cinema, arene sportive, ristoranti (ma non i bar), chiese e luoghi di culto, palestre, che dovrebbero rispettare però strette precauzioni di densità dei convenuti. Igiene personale e politiche aziendali adeguate di social distancing, testing e contact tracing vengono invocate tanto in questa fase iniziale come nelle altre due successive.

Fase 2

Una seconda fase può scattare, dopo almeno altri 14 giorni, dimostrando nuovamente il rispetto degli stessi criteri messi in atto per la Fase 1. Ma è prevista esplicitamente anche l'assenza di segni di recrudescenze del virus. La Fase 2 suggerisce la riapertura delle scuole e i limiti alla socializzazione verrebbero alzati a gruppi di fino a 50 persone. Saranno consentiti maggiori spostamenti e viaggi, compresi quelli considerati non essenziali. E i bar potranno aprire seppure con una ridotta presenza di consumatori.

Fase 3

La terza fase è raccomandata successivamente in presenza di una continua assenza del riaggravarsi del virus e del rispetto ancora una volta degli originali gating criteria, cioè di costanti, ulteriori cali di infezioni e sintomi. Rappresenta un ritorno ad una misura di normalità con alcune condizioni. Luoghi di lavoro con dipendenti al completo, ripresa delle visite in ospedali e case di riposo, luoghi pubblici e strutture che potrebbero operare con alcune precauzioni. Anche i bar torneranno a operare più normalmente in questa fase. Per la popolazione vulnerabile rimarrebbero in vigore raccomandazioni di evitare luoghi affollati.

Assunzioni per il contact tracing

L'amministrazione, o meglio il Cdc, il Centro federale per il controllo delle malattie, recluterà inoltre nuovo personale da dedicare al contact tracing, al monitoraggio di coloro che vengono in contatto con i malati. Potrebbe anche ottenere il dirottamento per almeno due mesi dall'Ufficio del censimento di 25.000 dipendenti temporanei, che verrrebbero riqualificati a questo scopo.