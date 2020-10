Trump positivo al Covid-19, l’incertezza disorienta i mercati Le principali Borse mondiali prima cadono poi recuperano parte delle perdite mentre il petrolio accusa un forte calo. Nelle grandi crisi mondiali sempre più importante per gli operatori la variabile politica

di Vittorio Carlini

3' di lettura

L’effetto sui mercati della notizia della positività di Donald Trump al Covid-19? A doppia velocità. Nell’immediato uno scivolone verso il basso. Nelle ore successive, pur rimanendo la debolezza, un andamento in ripresa. Così è accaduto a Tokyo: arrivata a cedere oltre l’1,5% ha chiuso in rosso dello 0,67%. Sorte simile è toccata ai listini del Vecchio continente. Il Dax, ad esempio, è rotolato giù in mattinata (-1,33%) per poi archiviare la seduta dimezzando le perdite. Piazza Affari, dal canto ...