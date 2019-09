Trump prepara il divieto per le sigarette elettroniche profumate

Il Presidente Trump, che ha incontrato Azar e Ned Sharpless, il direttore a interim dell'autorità sui farmaci e salute Fda, ha sottolineato come il vaping abbia dato vita in poco tempo e una enorme e redditizia industria che adesso andrà sottoposta a controlli. «Molti pensano che il vaping sia un'ottima idea, non lo è. Dobbiamo scoprire l'ampiezza del problema, e lo faremo», ha detto Trump. Il Presidente ha promesso «regole severe» entro le prossime due settimane per fare i conti con il fenomeno. La Fda, in particolare, sta già finalizzando norme per una rimozione dal mercato entro trenta giorni di tutti i sapori non al tabacco delle e-cigarette, compresi i popolari menta e mentolo.

La First Lady Melania Trump è a sua volta intervenuta sul tema, invocando la necessità di «prevenire che le e-cigarette diventino una rampa di lancio per la dipendenza dalla nicotina di una generazione di giovani».