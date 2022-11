Trump a processo per frode fiscale nell’ottobre 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il processo civile a Donald Trump e ai suoi figli per frode fiscale inizierà il 2 ottobre 2023, 13 mesi prima delle elezioni presidenziali per la Casa Bianca. Il processo prende le mosse dall’accusa avanzata dalla procuratrice di New York Letitia James, secondo la quale l’ex presidente e i suoi tre figli hanno deliberatamente gonfiato il valore degli asset della società di famiglia per spuntare condizioni finanziarie più favorevoli dalle banche. James chiede a Trump e ai figli 250 milioni di dollari in danni a nome dello stato, oltre al divieto di dirigere società.