Trump ricoverato in ospedale con la febbre, cruciali i prossimi giorni. Casa Bianca: no a trasferimento dei poteri Il presidente è all’ospedale militare Walter Reed e non passa i poteri al vice Pence. Ha ricevuto un farmaco sperimentale. Campagna elettorale nella bufera di Marco Valsania

IL CORONAVIRUS NEL MONDO DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE

Il presidente è all’ospedale militare Walter Reed e non passa i poteri al vice Pence. Ha ricevuto un farmaco sperimentale. Campagna elettorale nella bufera

5' di lettura

Ricoverato in ospedale, con febbre, tosse, congestione e affaticamento, colpito dal Covid-19. Donald Trump si trova da ieri sera al grande centro medico militare di Washington, il Walter Reed National Military Medical Center, dove la Casa Bianca ha ammesso che resterà per giorni.Il ricovero è stato definito a scopo precauzionale, per monitorare e curare il presidente con le migliori e più sofisticate tecnologie e terapie a disposizione. Trump avrà anche a disposizione speciali uffici della Casa Bianca nell'ospedale, qualora sia in grado di continuare a esercitare le sue funzioni. Trump ha twittato un video nel quale dice «credo di stare molto bene», il primo tweet dalla notte precedente quando aveva svelato la sua diagnosi. E la Casa Bianca fa sapere che le sue condizioni adesso non sono «in deterioramento». Ma i prossimi giorni, se l’esperienza medica nella lotta al virus insegna, saranno cruciali per l’evoluzione della malattia.

Incertezza elettorale senza precedenti

Il ricovero getta ulteriori ombre sulla campagna presidenziale ormai allo sprint finale dell'ultimo mese. Mai nella storia contemporanea del Paese un candidato alle presidenziali è stato ricoverato in ospedale a tempo indeterminato alla vigilia del voto. Non solo, ombre si allungano anche sulla leadership alla Casa Bianca, già considerata imprevedibile sia sul fronte domestico che internazionale con Trump in salute e saldamente nello Studio Ovale. Grande incertezza, insomma, rischia di dominare fino a quando non si saranno chiarite le condizioni di salute del presidente.

Nessun passaggio di poteri, per ora

I collaboratori di Trump hanno cercato di rassicurare affermando che non ci sarà alcun trasferimento di poteri al vice-presidente Mike Pence, risultato per ora negativo al coronavirus. «Il presidente è al comando», ha detto un portavoce. In caso di incapacità, leggi e Costituzione americane prevedono un passaggio dei poteri, volontario o meno, almeno temporaneo a Pence. Qualora anche Pence fosse fuori gioco, la linea di una successione, mai utilizzata, vede lo Speaker democratico della Camera Nancy Pelosi, il presidente repubblicano pro-tempore del Senato Chuck Grassley, il Segretario di Stato Mike Pompeo, entrambi risultati negativi al tampone sul virus. Un trasferimento temporaneo dei poteri è stato utilizzato negli ultimi 40 anni sia da Ronald Reagan che da George W. Bush, per colonoscopie.

I misteri sul contagio

La decisione stessa del ricovero immediato ha tuttavia moltiplicato preoccupazioni e tensioni per la tradizione di scarsa trasparenza dimostrata dall'amministrazione, non solo durante l'intera pandemia nel Paese ma nella gestione dell'attuale contagio e da sempre sulla salute del presidente. Il primo segno della serietà del nuovo contagio ai vertici del Paese era infatti già emerso mercoledì, quando la stretta consigliera del presidente Hope Hicks era risultata positiva dopo essersi sentita male, rimanendo coperto dal segreto. Hicks viaggia sempre gomito a gomito con Trump, era stata al dibattito presidenziale a Cleveland con il candidato democratico Joe Biden martedì e a un evento successivo in Minnesota.

Qui erano emersi i suoi sintomi ed era stata isolata in una cabina nel viaggio di ritorno a Washington sull'Air Force One. Nonostante questo e nonostante Trump fosse apparso visibilmente provato, si era ancora recato giovedì a un evento di raccolta fondi da cinque milioni di dollari in New Jersey, presso uno dei suoi resort golfistici, con un centinaio di invitati, tutti rigorosamente senza mascherine e precauzioni, compreso il presidente. Per Trump minimizzare la minaccia del virus, e della sua inadeguata gestione della crisi di sanità pubblica, è stato a lungo un cavallo di battaglia elettorale.