Trump rimanda la deportazione di massa dei migranti irregolari

USA-IRAN / Perché Trump ha rinviato l’attacco

Arrivi di clandestini ai massimi

L'amministrazione non ha rilasciato i dati sui migranti di giugno, mese in cui tradizionalmente con il caldo dell'estate rallentano gli arrivi. Ma in maggio il numero dei migranti che hanno tentato di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti è salito ai massimi livelli dal 2006. Il governatore del Texas ha inviato altri mille militari al confine e ha detto che nelle ultime tre settimane più di 45mila persone hanno cercato di attraversare il confine.

Il dramma dei bambini

Il dramma più grande riguarda i bambini e i ragazzi, figli dei migranti, detenuti nei centri al confine e separati dalle famiglie di origine. Il caso più eclatante riguarda una neonata di quattro mesi separata dalla madre, la cui storia è stata raccontata dal New York Times.

La missione dei parlamentari

Una delegazione di parlamentari repubblicani e democratici in missione in queste ore nei centri di detenzione dei minori chiede cambiamenti di trattamento per oltre 250 bambini senza sufficiente cibo, acqua e in condizioni sanitarie inadeguate. Ci sono al momento una decina di casi di malattie infettive con l'obbligo di quarantena Il deputato repubblicano Will Hurd parla di “crisi umanitaria ai nostri confini” e chiede al governo federale più fondi per l'assistenza e la riforma delle leggi sull'asilo. La senatrice Kirsten Gillibrand, candidata per una nomination democratica, condanna l'amministrazione Trump: “Questo è un momento oscuro per il nostro paese. La storia non sarà gentile con gli autori di queste crudeltà”.