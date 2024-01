Trump: «Sarò di nuovo presidente e grazierò gli ostaggi dell’attacco al Congresso»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel terzo anniversario dell’attacco al Congresso americano, il 6 gennaio del 2021, l’ex presidente Usa Donald Trump ha definito «ostaggi» gli assalitori incarcerati promettendo di graziarne molti quando a novembre verrà eletto «per la terza volta» presidente Usa. In un comizio in Iowa, il tycoon ha anche rispolverato la teoria cospirativa che a guidare l’assalto siano stati Fbi e Antifa, il movimento radicale antifascista.

«A guidare l’attacco al Capitol furono Fbi e Antifa»

«C’era l’Antifa e c’era l’Fbi - ha sottolineato Trump nell’intervento -, c’erano anche molte altre persone che guidavano l’attacco. Avete visto la stessa gente che ho visto io» ha aggiunto.

Il tycoon: «Avrei fermato Putin. Con Biden rischi 3/a guerra mondiale»

Quanto al conflitto in Ucraina, l’ex presidente ha assicurato: «Avrei assolutamente fermato Putin». Trump ha accusato il suo rivale, il presidente Usa Joe Biden, di non essere riuscito a fermare l’invasione russa in Ucraina. Ha poi messo in guardia contro la terza guerra mondiale se il leader democratico verrà rieletto. «Questa è la nostra ultima possibilità per salvare l’America», ha proseguito, attaccando Biden anche per il presunto declino dell’economia americana e il caos al confine col Messico.