Trump scommette sul nuovo Nafta e apre al dialogo con Lopez Obrador Mini vertice a Washington tra il presidente degli Stati Uniti e quello messicano. Il nuovo trattato (Usmca) prevede maggiori quote di produzione nazionale di Roberto Da Rin

Mini vertice a Washington tra il presidente degli Stati Uniti e quello messicano. Il nuovo trattato (Usmca) prevede maggiori quote di produzione nazionale

Due populisti capaci di costruire i rispettivi successi elettorali sull’ostilità nei confronti dell’altro. Stati Uniti contro Messico e viceversa. I due presidenti, Donald Trump e Andrés Manuel Lopez Obrador (Amlo), incarnano similitudini di leadership e potrebbero rappresentare una vera distopia orwelliana.

L’incontro tra i due, avvenuto ieri sera a Washington, avviene sette giorni dopo l’entrata in vigore nuovo accordo commerciale trilaterale. Si chiama Usmca, siglato da Stati Uniti, Canada e Messico, e sostituisce il Nafta. L’intesa Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) vorrebbe rafforzare, nell’ottica statunitense, la posizione di Trump all’interno di una area commerciale di 490 milioni di abitanti.

Un successo di Trump, per ora solo millantato, che al al netto delle nubi finanziarie legate all’emergenza sanitaria, è atteso nel settore dell’automotive e in quello biomedicale: nelle intenzioni degli sherpa di Trump che lo hanno riformulato, ridisegnato, dovrebbe arrivare un impulso alla produzione nazionale, superando quella garantita dal “vecchio” Nafta (North American Free Trade Agreement).

Le condizioni del nuovo accordo sono queste: affinché le automobili possano essere esenti dai dazi, sarà necessario che il 75% dei componenti sia prodotto nel continente, contro il 62,5% fissato dal Nafta, in un processo che si svilupperà gradualmente da qui al 2023. Un altro aspetto cruciale del trattato è questo: almeno il 40% dei pezzi sia prodotto in aree nelle quali il salario minimo sia di 16 dollari l’ora, passaggio destinato ad abbattere la competitività della filiera messicana. Un “paletto” che rimodula le scelte delle case automobilistiche di tutto il mondo presenti in Messico: elimina, de facto, uno dei principali incentivi che le imprese statunitensi avevano nel trasferire la produzione oltre la frontiera sud.

Il Messico ne ha approfittato per dare un primo aumento ai salari, ma il percorso è ancora in salita. Non solo per elevare il livello della paga, ma anche per garantire quei diritti di rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva che il Congresso Usa - soprattutto per insistenza dei Democratici - ha voluto porre come condizione ineludibile. Nel caso di mancato rispetto delle norme sul lavoro, il nuovo trattato istituisce controlli affidati a supervisori che sanzionino con dazi le imprese irregolari.