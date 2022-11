Trump si ricandida: l’annuncio nella notte

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Donald Trump è pronto a ricandidarsi. L’annuncio della sua corsa per le presidenziali del 2024 è atteso per le 21 ora di New York, le 3 di notte in Italia.

Il momento non potrebbe essere peggiore per i Repubblicani. I candidati appoggiati da Trump sono stati bocciati nelle gare chiave delle elezioni di metà mandato della scorsa settimana, in quanto gli elettori hanno respinto i negazionisti e altri con posizioni estreme su questioni sociali come i diritti all’aborto e l’istruzione.

I Dem incassano un nuovo successo anche nella corsa dei governatori, con la loro candidata Katie Hobbs eletta in Arizona nella sfida diretta con la trumpiana Kari Lake. Un altro tonfo per il tycoon, infuriato con il suo staff ma comunque deciso a ritentare l'ascesa alla Casa Bianca nelle presidenziali del 2024.

Un numero crescente di Repubblicani peraltro è scettico sulla ricandidatura dell’ex presidente a causa della deludente performance del partito Repubblicano alle elezioni di midterm.

Dopo aver ventilato per settimane la possibilità di entrare nella corsa alle presidenziali del 2024, Trump, 76 anni, è comunque pronto a fare un «annuncio molto importante» martedì alle 21.00 ora di New York, che lo renderebbe il primo concorrente di entrambi i partiti a dichiararsi ufficialmente.