Trump silura il «falco» Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale Con due tweet a metà mattina, Donald Trump fa un’altra vittima eccellente: il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, considerato un «falco» in politica estera

John Bolton

1' di lettura

Con due tweet a metà mattina, Donald Trump fa un’altra vittima eccellente: il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, considerato un «falco» in politica estera per la sua linea interventista, molto lontana dal neo-isolazionismo di Trump sintetizzato dalla formula «America First». «Ero fortemente in disaccordo con molte delle sue osservazioni»■ ha twittato il presidente, «ho chiesto le sue dimissioni, che stamattina ha rassegnato».

Bolton, 70 anni, era stato nominato consigliere per la sicurezza nazionale il 9 aprile 2018, dunque il suo incarico è durato un anno e mezzo. In precedenza, era stato ambasciatore americano alle Nazioni Unite dall’agosto 2005 al dicembre 2006. Considerato un «falco» in politica estera, è stato favorevole a un cambio di regime in Paesi come Iran, Libia, Venezuela e Corea del Nord. Fu un sostenitore dell’intervento militare in Iraq ai tempi di George W. Bush, e non ha mai rinnegato la sua decisione. Bolton era contrario al ritiro delle truppe americane dalla Siria: considerava una presenza importante per fronteggiare le ultime sacche di resistenza dell’Isis nel Paese.

Il licenziamento di Bolton segue di pochi giorni la scelta di Trump di cancellare il piano che prevedeva un incontro a Camp David con i leader talebani in Afgahnistan.