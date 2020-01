Trump, Soleimani e la polveriera mediorientale che rischia di scoppiare

Cambio di prospettiva

Quella specie di Guerra fredda del Golfo aveva due pilastri: Trump non avrebbe mai fatto un’altra guerra in Medio Oriente, meno che mai in un anno elettorale; l’economia iraniana in grave crisi non avrebbe potuto sostenere un conflitto convenzionale. Teheran contava di prendere tempo fino a martedì 3 novembre di quest’anno, quando gli americani voteranno: nella speranza piuttosto condivisa nel mondo, che gli elettori americani scelgano un altro presidente. Il confronto Usa-Iran era come la definizione che il grande filosofo Raymond Aron aveva dato di Stati Uniti e Unione Sovietica ai tempi della Guerra fredda originale: «La pace è impossibile, la guerra improbabile».

Invece all’improvviso, del tutto inaspettatamente rispetto ai suoi comunque ondivaghi comportamenti in politica estera, Donald Trump ordina di eliminare l’obiettivo più pregiato, pericoloso ma forse anche utile nell’eventualità di una trattativa.

Il ruolo di Soleimani

Nella lotta contro l’Isis e al Qaeda, Soleimani aveva ordinato alle sue brigate di combattere accanto agli americani. E non è ancora chiaro perché l’altra notte fosse tornato a Baghdad: se per organizzare nuovi attacchi all’ambasciata americana o calmare le milizie sciite pro-iraniane. Prima del suo omicidio le interferenze iraniane in Iraq avevano sollevato grandi proteste: le manifestazioni dei giovani e soprattutto le prese di distanza del clero iracheno che prima di essere sciita è arabo e nazionalista. Anche dopo l’omicidio di Soleimani c’è stato chi ha avuto il coraggio di celebrare la sua morte in nome dell’indipendenza irachena.

Le mosse di Teheran

Che fine farà ora la Guerra fredda che in qualche modo aveva impedito al Levante e al Golfo di esplodere definitivamente? Gli iraniani potrebbero coinvolgere Israele, attaccandolo; potrebbero ordinare alle loro milizie di colpire le basi americane nella regione. Gli americani potrebbero compiere bombardamenti chirurgici in territorio iraniano, magari occupandone qualche area strategica come i terminali petroliferi. Ma i due principali elementi che impedivano la guerra prima, restano anche dopo la morte di Soleimani: Trump non vuole combattere quando l’America vota, l’Iran non ha i soldi.

La vendetta “ammissibile” di Teheran potrebbe avvenire nello stretto di Hormuz dal quale passano 22,5 milioni di barili di petrolio al giorno, il 24% della produzione quotidiana mondiale. O con la ripresa del programma nucleare. Se dimostrerà di poter bloccare Hormuz senza però farlo e se arricchirà l’uranio in un percentuale che non spaventi il mondo, la tensione si potrà allentare. L’alternativa è un conflitto che per devastazione e dimensioni neanche il Medio Oriente ha mai conosciuto.