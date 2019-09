Onu, accordo per zero emissioni entro il 2050. Trump a sorpresa in platea Seduta aperta dal segretario Guterres con un’intervento sull’imprescindibilità della battaglia. Il presidente Usa si siede in platea senza preavviso, la Thunberg: «Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento»

Trump interviene a sorpresa al vertice Onu sul clima (Afp)

2' di lettura

«Sessantasei paesi, 102 città e 93 imprese si sono impegnate oggi a raggiungere zero emissioni entro il 2050». Lo hanno reso noto le Nazioni Unite nel corso del summit sul clima a New York.

«Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia»: lo ha detto la 16enne attivista svedese Greta Thunberg parlando al Summit sul clima in corso all’Onu. «Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai», ha aggiunto, sottolineando che «il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no».

Donald Trump si è presentato a sorpresa al vertice sul clima all’Onu. Il presidente americano si è seduto in sala mentre il premier indiano Narendra Modi prende la parola. Trump non avrebbe dovuto partecipare all’incontro pur essendo al Palazzo di Vetro. Trump ha presenziato al vertice sul clima per 15 minuti senza intervenire. Il presidente americano si è limita ad ascoltare gli interventi della cancelliera tedesca Angela Merkel e del premier indiano Narendra

Modi, con il quale Trump si è accompagnato domenica in un maxi

evento stile concerto a Houston, in Texas.

Sul tema del clima, in apertura di seduta, si è a lungo intrattenuto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres: «L’emergenza climatica è una corsa che stiamo perdendo, ma che possiamo vincere. È una crisi causata da noi, e le soluzioni devono venire da noi».

Quindi un riferimento alle giovani generazioni: «I giovani stanno portando soluzioni, insistendo sulla responsabilità e chiedendo azioni urgenti. Hanno ragione, la mia generazione ha fallito nella sua responsabilità di proteggere il nostro pianeta. Questo non è un vertice di discorsi sul clima, abbiamo avuto abbastanza discorsi - ha sottolineato Guterres -, non è un vertice di negoziati perché non si negozia con la natura, questo è un vertice di azione sul clima».