Trump: stanno cercando di rubarci la vittoria, andremo alla Corte Suprema

Il candidato democratico Joe Biden, in attesa che si chiarisca a chi sono andati gli Stati chiave, ha invitato alla pazienza e ad aspettare il conteggio finale.

Lo scontro legale potrebbe accendersi proprio sulla Pennsylvania, Stato pesante (venti i voti elettorali) dove le commissioni elettorali hanno detto che il conteggio dei voti per posta andrà avanti fino a venerdì. Al momento, con il 74% dei voti contati Trump è in vantaggio su Biden (55,7% contro il 43%) ma è uno di quei casi nei quali un numero importante di voti per posta potrebbe ribaltare il risultato rispetto alla notte elettorale.

Frank Luntz, analista politico repubblicano, in un’intervista a Bloomberg Tv, ha previsto la vittoria di Biden proprio grazie alla Pennsylvania. Se anche Trump si aggiudicasse - come pare probabile - Georgia e North Carolina, posto che il candidato democratico ha vinto in Arizona, la Pennsylvania, ha detto, diventa determinante.

Per questo nelle prossime ore lo scontro si accenderà su questo popoloso Stato del Nord-Est, governato da un esponente del partito democratico.