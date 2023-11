Trump testimonia e assale i magistrati. Il giudice: niente comizi e si controlli

Seven Springs e la Quinta Avenue

L’ex Presidente è sotto processo per accuse di aver manipolato ad arte e per molti anni le valutazioni dei suoi immobili, falsificando documentazione e gonfiandoli e sgonfiandoli. Obiettivo, spesso: ottenere vantaggi e migliori prestiti dalle banche. In un esempio tra i più citati la vasta e storica proprietà di Seven Springs, comprata negli anni Novanta nella contea di Westchester a New York, è stata a volte stimata nei documenti oltre 291 milioni e altre 50. In un altro caso, la sua penthouse sulla Quinta Avenue ha cambiato nel giro di poco valore da 80 a quasi 400 milioni e neppure la metratura è rimasta la stessa, con Trump che ha detto che forse a volte ha contato anche gli ascensori.

“Ho partecipato alle valutazioni”

L’ex Presidente,dopo aver ammesso di aver partecipato all’esame dei valori, si è schermito asserendo che in realtà non ha alcuna responsabilità, perchè paga collaboratori e società contabili per simili compiti. I suoi avvocati difensori hanno inoltre sostenuto che i valori immobiliari sono sempre volatili e soggettivi. Trump ha aggiunto che alle banche, tra le quali Deutsche Bank, oltretutto non importavano per nulla le dichiarazioni finanziarie. E che comunque quei documenti hanno note che chiariscono come i valori possano variare. Trump ha poi sostenuto in ogni caso di essere semmai più ricco di quel che sembra e che spesso i valori sono sottostimati, come nel caso di Mar-a-Lago in Florida.

Anche i figli tra gli altri testimoni chiamati

L’ex Presidente non è stato il primo e non sarà l’ultimo della sua famiglia a testimoniare. Prima di lui erano stati chiamati dalla procura i figli Don jr e Erik, che si erano limitati a dichiarazioni caute. Mercoledì tocca alla figlia Ivanka. Successivamente, da lunedì prossimo, sarà la volta di testi per la difesa, tra i quali Trump ha anticipato ci saranno alcuni banchieri.

I tanti guai legali

Il processo è soltanto uno dei guai legali di Trump, incriminato, per un totale di 91 reati penali, anche in due casi legati al tentativo di sovvertire le elezioni del 2020, in un caso di tangenti per coprire la relazione con una pornostar e in un caso scaturito dalla sottrazione di documenti top secret dalla Casa Bianca alla fine della sua presidenza. Nei sondaggi Trump appare oggi ugualmente davanti al Presidente democratico in carica Joe Biden in stati incerti e cruciali per le elezioni del novembre 2024. Ma condanne potrebbero danneggiarlo, con un 6% degli elettori oggi a suo favore che indicano che cambierebbero il loro voto.

