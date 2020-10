Trump torna alla Casa Bianca: stop alle trattative per nuovi stimoli all’economia

Plexiglass tra Harris e Pence

Con il contagio ai vertici dell'amministrazione, è cresciuto il suo impatto nel Paese e su una tesa campagna elettorale. L'atteso dibattito tra candidati alla vicepresidenza, tra Mike Pence in carica e la democratica Kamala Harris, vedrà ora una separazione di plexiglass tra i due oltre alla distanza delle postazioni. Pence è stato esposto al virus alla Casa Bianca anche se finora non è positivo. Il dibattito avrà luogo mercoledì sera 7 ottobre a Salt Lake City nello Utah, stato da generazioni fedele ai repubblicani ma dove Biden oggi ha il 40% dei consensi, un risultato mai visto dagli anni Sessanta per i democratici. Se Trump si riprenderà a sufficienza dalla malattia e i prossimi due dibattiti presidenziali avranno luogo entro fine mese, la Commissione incaricata di organizzarli sta considerando di trasformarli in eventi virtuali.

Biden attacca dalla Florida

Biden è intanto volato in Florida per intensificare le sue critiche a Trump, parte di un'offensiva per il voto ispanico e negli stati più contesi, che comprendono anche il Midwest. In Florida è in vantaggio di 5 cinque punti nei sondaggi. Da qui, durante una town hall a Miami, ha invitato a prendere seriamente il coronavirus attaccando l'inadeguatezza delle risposte dell'amministrazione. “La crisi del Covid è ben lontana dall'essere supertata”, ha detto Biden mentre nel Paese le vittime sono ormai 210.000 e i casi aumentano di circa 40.000 al giorno con record in numerosi stati anche rurali. Ha anche sostenuto la necessità di un ordine nazionale che imponga l'uso di mascherine sempre rifiutato da Trump e dai repubblicani. E ha aggiunto, con una frecciata all'avversario repubblicano, che chi non prende seriamente le precauzioni “è responsabile di ciò che gli accade”.

La campagna elettorale si fa dura

Lo scontro elettorale, come si intuisce dalle parole di Biden, rimane durissimo. Trump e i suoi collaboratori sono convinti di poter inscenare una riscossa e vincere alla fine negli stati decisivi. Prima ancora di annunciare il ritorno alla Casa Bianca dall'ospedale, aveva già lanciato una serie di tweet sui propri cavalli di battaglia, dalla difesa del Secondo emendamento sul possesso di armi all'opposizione all'aborto. Fino ad una chiamata alla mobilitazione di militanti per presidiare seggi e urne dove dice di temere voti truffaldini, mentre il voto anticipato e via posta è ormai scattato in numerosi stati in vista della giornata ufficiale delle urne il 3 novembre.

L'Fbi teme disordini

L'Fbi non esclude neppure violenze e ha attivato un apposito centro di comando a Washington oggi rafforzato dal Dipartimento della Giustizia. Incognite riguardano le dimensioni del voto postale e di persona: iniziali stime hanno previsto fino al 70% del totale di schede spedite, ma di recente le ipotesi sono scese al 35% in un clima di sospetti sulla sua efficacia. Urne troppo affollate durante la pandemia solleverebbero tuttavia a loro volta il rischio di paralisi e ritardi. Battaglie legali sono già iniziate, in alcuni stati cruciali quali Pennsylvania, Wisconsin e Texas, con i repubblicani che chiedono giri di vite nei controlli sugli elettori e sui tempi di un computo dei consensi e i democratici che invocano maggior accesso alle urne e garanzie che ogni scheda sia contata.

Voto popolare a rischio di squalifica?

Conflitti, in scenari estremi, potrebbero sorgere sulla legittimità stessa del voto popolare: secondo alcuni esperti, portati alla ribalta da un articolo sul settimanale The Atlantic, non appare garantito in modo chiaro dalla Costituzione, che lascia agli stati le modalità per esprimere i grandi elettori, i super-delegati appannaggio del vincitore a livello statale e che formalmente eleggono il Presidente. Parlamenti locali, in particolare controllati da ultra-conservatori, potrebbero quindi in teoria cercare di squalificare un voto popolare “viziato” e nominare direttamente grandi elettori presidenziali.