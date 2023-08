Trump al tribunale di Washington, contro di lui 4 capi di imputazione per le elezioni 2020

Donald Trump tira dritto anche di fronte alla sua terza incriminazione

La difesa e il contrattacco

Trump intanto si difende fuori dall'Aula. «E’ impossibile avere un processo equo a Washington, dove oltre il 95% è anti-Trump». Lo scrive lo stesso Trump su Truth Social, poche ore prima della prevista udienza nel tribunale federale della capitale, invocando il trasferimento del procedimento in una sede considerata più “imparziale”. «L’ultimo caso fasullo portato avanti dal Joe Biden l’imbroglione e il folle Jack Smith sarà auspicabilmente trasferito in una sede imparziale, come il vicino stato della Virginia, dove non ci sono pregiudizi politici», ha detto ancora proponendo lo spostamento del processo nello stato più conservatore. Anche l’avvocato di Trump, John Lauro, in un’intervista televisiva ha spiegato che verrà chiesto di trasferire il processo: «Ci sono diverse opzioni, la West Virginia è vicina», ha affermato spiegando che in questo stato l’elettorato, e quindi il bacino in cui pescare i potenziali giurati, è più “diversificato”, mentre a Washington «il 95% è per Biden».

«Mi serve un’altra incriminazione per assicurarmi la vittoria», ha provocato Trump sul suo social media Truth. «Ora sto andando a Washington per essere arrestato per aver contestato un’elezione corrotta, truccata e rubata. E’ un grande onore, mi arrestano per voi», ha proseguito il tycoon rivolgendosi ai suoi sostenitori.

Poi un'accusa precisa a Biden e ai democratici: «Non è colpa mia se il mio avversario politico nel partito democratico, il ’corrotto’ Joe Biden, ha detto al suo procuratore generale di accusare il principale (di gran lunga!) candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti, io, con tutti i crimini possibili così da costringerlo a spendere tutti i soldi per la difesa». Questo scrive l'ex presidente in un post sul suo social media Truth nel giorno della sua comparizione in tribunale a Washington. «I democratici non vogliono correre contro di me altrimenti non avrebbero avviato questa strumentalizzazione senza precedenti della giustizia», ha tuonato il tycoon.

Joe Biden non seguirà l'arresto di Donald Trump. Lo ha detto lo stesso presidente Usa rispondendo ad una domanda dei giornalisti al seguito tornando da una passeggiata in bicicletta a Rehoboth Beach, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con la First Lady Jill.

