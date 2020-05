Trump, tutte le idee per una rappresaglia contro la Cina Alla Casa Bianca discusso un ventaglio di rischiose opzioni, da denunce legali a dazi e sospensioni dei pagamenti legati al debito di Marco Valsania

(Afp)

4' di lettura

Donald Trump non si accontenta di j'accuse per quanto duri contro la Cina, di attaccare Pechino come grande responsabile della pandemia di Covid-19 che ha messo in ginocchio l'economia e paralizzato interi paesi. Nelle sale dalla Casa Bianca sta esaminando tutte le opzioni concrete per far scattare vere e proprie rappresaglie economico-finanziarie, che se avranno seguito potrebbero innescare una nuova crisi tra le due potenze dalle conseguenze imprevedibili.

L'agenda arrivata sulla scrivania dello Studio Ovale è l'esito di un conflitto interno all'amministrazione dove appare oggi prevalendo l'ala di sicurezza nazionale, dominata da falchi come il Segretario di Stato Mike Pompeo e esponenti del National Security Council, sulla corrente più cauta dei consiglieri economici.



«Ho visto le prove»

Il rischio di escalation è nelle parole del Presidente che hanno accompagnato le fughe di notizie sulle azioni che sta considerando. Ha dichiarato che avrebbe preso visione di prove che il virus è partito da un laboratorio di Wuhan: «Sì, le ho viste» ha detto, sostenendo di avere un considerarle «molto credibili». Anche se poi ha aggiunto, in un passo indietro che alimenta la confusione, di «non poter rivelare» altro, perché «non mi è permesso» e che «esistono molte teorie» al riguardo del virus.

Le affermazioni hanno comunque contraddetto la presa di posizione ufficiale e cauta dell'intelligence americana, che solo poche ore prima aveva indicato di voler studiare attentamente tutte le ipotesi, ma di non propendere per alcuna, ed escludendo in ogni caso che il virus fosse stato volutamente «creato o geneticamente modificato» in laboratorio.



Le perplessità degli esperti

Gran parte degli scienziati e esperti internazionali ritiene che non esistano al momento neppure indicazioni che il virus sia sfuggito per errore da un centro di ricerca cinese. Le sue caratteristiche rendono tuttora una trasmissione naturale da animali all'uomo la spiegazione più probabile.